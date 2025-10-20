राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं

Diwali 2025 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं. उन्होंने ट्विटर पर सभी नागरिकों के स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की, उन्होंने कहा, “देशवासियों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएँ. प्रकाश के इस दिव्य पर्व पर, मैं सभी के स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करता हूँ. माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी का जीवन समृद्ध हो.”

वही भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी रविवार को दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक संदेश में कहा, ‘दीपावली के पावन अवसर पर मैं भारत और दुनिया भर में सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं.’

उपराष्ट्रपति की दीपावली शुभकामनाएं

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने रविवार को दिवाली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं, उन्होंने कहा कि दिपावली अज्ञानता पर ज्ञान और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है. अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा, ‘दीपावली वह अवसर जब उदारता, दानशीलता, और सबको साथ लेकर चलने जैसे मूल्य हमारी सभ्यता और संस्कृति में गहराई से बसे हुए हैं, वे पूरी तरह उजागर होते हैं.’

उन्होंने कहा, हम इस समय जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करते हैं और अपने साथ उनका भी सहारा बनते हैं. इस साल जब हम दीपावली मना रहे हैं तो आइए हम सभी नकारात्मकता और अधर्म को त्यागकर सकारात्मकता और धर्म को अपनाएं, न केवल अपने व्यक्तिगत हित के लिए, बल्कि राष्ट्र की समग्र प्रगति के लिए भी.’

