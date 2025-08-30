फटाफट पढ़ें

Sanjay Raut : बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस विषय पर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है. संजय राउत ने पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी राहुल गांधी और उनकी वोटर अधिकार यात्रा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है.

बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते

जब संजय राउत से पूछा गया कि ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान पीएम मोदी को गालियां दी जा रही हैं. तो उन्होंने जवाब दिया, ”कौन दे रहा है गाली? कार्यकर्ता कोई देता होगा लेकिन बीजेपी के लोग भी अंदर छोड़े होते हैं. किसी अच्छे काम को बदनाम करने के लिए, वोटर अधिकार यात्रा और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं. महाराष्ट्र में हमारा अनुभव है. ये लोग किसी भी स्तर पर नीचे गिर सकते हैं. ये उनके ही लोग होंगे.”

वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया

बता दें कि बिहार के दरभंगा से एक कथित वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. इस विडियो में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान मंच से पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कई कार्यकर्ता नारे लगाते और गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, उस समय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद नहीं थे.

अमित शाह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा

इधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, ”कांग्रेस सांसद राहुल गांधी में जरा भी शर्म बची है, तो उन्हें इसके लिए पीएम मोदी और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए.” इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ को ‘घुसपैठिया बचाओ यात्रा’ बताया.

