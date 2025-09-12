Other States

मणिपुर जाएंगे पीएम मोदी, 2023 की हिंसा के बाद पहली बार करेंगे राज्य का दौरा

Ajay Yadav12 September 2025 - 3:39 PM
2 minutes read
PM Modi :
पीएम मोदी कल मणिपुर का करेंगे दौरा, 2023 की हिंसा के बाद पहली बार

  • मोदी कल मणिपुर का दौरा करेंगे
  • चुराचांदपुर में परियोजनाएं शुरू
  • मिजोरम और असम का भी दौरा
  • गुवाहाटी में कार्यक्रम में भाग लेंगे
  • बिहार में हवाई अड्डा उद्घाटन

PM Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मणिपुर का दौरा करेंगे, जो 2023 में भड़की हिंसा के बाद पहली बार होगा, जिसमें 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी. पिछले दो सालों से विपक्ष, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में जातीय संघर्षों से ग्रस्त राज्य के हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री के दौरे न करने पर निशाना साध रहा है.

मणिपुर में, प्रधानमंत्री चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जो जातीय हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक था. प्रधानमंत्री के निर्धारित दौरे से ठीक दो दिन पहले, गुरुवार को चुराचांदपुर में फिर से झड़पें हुईं. बताया जा रहा है कि अज्ञात उपद्रवियों ने मोदी के दौरे के लिए लगाई गई सजावट में तोड़फोड़ की और उसे हटा दिया.

पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे

विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर राजधानी इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे.

मणिपुर के अलावा, प्रधानमंत्री मिज़ोरम और असम सहित अन्य पूर्वोत्तर राज्यों का भी दौरा करेंगे. इसके बाद वे पश्चिम बंगाल और चुनावी राज्य बिहार का दौरा करेंगे. कल, वे सबसे पहले मिजोरम जाएँगे और आइजोल में 9000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे.

गुवाहाटी में कार्यक्रम में भाग लेंगे

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम का दौरा करेंगे और शाम लगभग पांच बजे गुवाहाटी में भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के समारोह में भाग लेंगे. इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे. 14 सितंबर को प्रधानमंत्री असम में 18,530 करोड़ रुपये से अधिक की प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

प्रधानमंत्री 15 सितंबर को पश्चिम बंगाल जाएंगे और कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन-2025 का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद, प्रधानमंत्री बिहार का दौरा करेंगे और दोपहर लगभग 2:45 बजे पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे.

यह भी पढ़ें : पंजाब बाढ़ अपडेट: 55 मौतें, 3.88 लाख लोग प्रभावित, NDRF और सेना राहत कार्यों में जुटी

