हिंसा के बाद पहली बार चुराचांदपुर पहुंचे पीएम मोदी, बोले मणिपुर के नाम में मणि है, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक बढ़ाएगा

Ajay Yadav13 September 2025 - 3:03 PM
2 minutes read
PM Modi :
फटाफट पढ़ें

  • पीएम मोदी ने मणिपुर का दौरा किया
  • शांति और विकास का संदेश दिया
  • 8,500 करोड़ की परियोजनाएं शुरू कीं
  • सड़क, बिजली और रेलवे पर काम
  • सभी से शांति बनाए रखने को कहा

PM Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के चुराचांदपुर का दौरा किया और वहां हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की. इस अवसर पर उन्होंने राज्य में शांति, विकास और आपसी विश्वास का संदेश दिया. साथ ही भारत सरकार की मणिपुर के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए की जा रही कोशिशों को भी उजागर किया. पीएम ने कहा कि अब मणिपुर का हर नागरिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और यह प्रदेश आशा की नई मिसाल बन रहा है.

चुराचांदपुर में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि मणिपुर का हर नागरिक विकास का पूरा लाभ उठा सके. साथ ही उन्होंने कहा कि मणिपुर, जिसका नाम ‘मणि’ है, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की चमक को बढ़ाएगा.

मणिपुर में सभी समुदाय शांति की ओर बढ़ रहे हैं

पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर में हिंसा ने क्षेत्रों को प्रभावित किया था, लेकिन अब सभी समुदाय शांति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने सभी संगठन और समूहों से अपील की कि वे सामाजिक सद्भाव और आपसी समझ के साथ आगे बढ़ें. कई गुटों के बीच समझौते भी हो चुके हैं. प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि भारत सरकार और मणिपुर सरकार विस्थापित लोगों को उचित स्थान पर बसाने के लिए मिलकर काम कर रही है. पीएम मोदी ने मणिपुर के लोगों को 8,500 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात के तौर पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया.

मणिपुर की पुरानी समस्याएं अब दूर हुईं

पीएम मोदी ने मणिपुर में पहले मेडिकल कॉलेज की कमी, बिजली, सड़क और रेलवे की कमी जैसी समस्याओं का जिक्र करते हुए बताया कि अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. उन्होंने कहा कि मणिपुर तेजी से विकास कर रहा है और प्रदेश के हर कोने में विकास कार्य हो रहे हैं.

पीएम ने कहा, “हमें खुशी है कि हाल ही में हिल्स और वैली क्षेत्र के अलग-अलग संगठनों के साथ समझौतों पर बातचीत हुई है. यह भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है, जो संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है. मैं सभी संगठनों से अपील करता हूं कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें. मैं आपके साथ हूं, भारत सरकार मणिपुर के लोगों के साथ है.”

इंफाल में 400 करोड़ का नया एयरपोर्ट तैयार

पीएम ने बताया कि 400 करोड़ रुपये की लागत से नया इंफाल एयरपोर्ट बना है. मणिपुर में रेलवे नेटवर्क का विकास हो रहा है. साथ ही, गांवों तक सड़कें पहुंचाई जा रही हैं ताकि हर नागरिक को सुगम संपर्क मिल सके. प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उन्होंने रोड से यात्रा करते समय लोगों का प्यार और अपनापन महसूस किया. उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोगों का सम्मान करते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे.

