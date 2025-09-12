फटाफट पढ़ें

UP News : पड़ोसी देश नेपाल में जारी अव्यवस्था, हिंसा और तनावपूर्ण हालात के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं. लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद नेपाल में भी आंदोलन हो रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति भारत में भी देखने को मिल सकती हैं? इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि पड़ोसी देशों और सीमाओं पर शांति हो. भारत सरकार कई बार अपनी विदेश नीति में असफल रही है. ये हमने देखा है.

अखिलेश यादव ने कहा कि वहां की आंतरिक राजनीति में क्या हुआ, उस पर बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं क्योंकि सोशल मीडिया के समय में कोई सीमा नहीं है. नेपाल के संदर्भ में एक पहलू देखकर हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं.

अखिलेश यादव ने कहा कि नेपाल की स्थिति को लेकर वहां कई और गंभीर मुद्दे भी हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जिन युवाओं की बात की जा रही है, वे भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारा देश और अधिक खुशहाल हो. हम सब यहां का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं.

