G20 Summit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (शुक्रवार, 21 नवंबर) जोहांसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए, जहां वे 21 से 23 नवंबर 2025 तक होने वाले 20वें G20 लीडर्स’ समिट में शामिल होंगे. यह सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में आयोजित हो रहा है. खास बात यह है कि पहली बार G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीकी महाद्वीप पर हो रहा है, और लगातार चौथी बार G20 की मेजबानी ग्लोबल साउथ के किसी देश के हाथों में है.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi emplanes for Johannesburg, South Africa to attend the 20th G20 Leaders’ Summit. This will be the fourth consecutive G20 Summit held in the Global South. pic.twitter.com/ThAci60M2t — ANI (@ANI) November 21, 2025

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के आमंत्रण पर यात्रा के लिए रवाना होते समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मेलन कई मायनों में अहम है. उन्होंने याद दिलाया कि भारत की G20 अध्यक्षता (2023) में अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी गई थी और अब यह समिट अफ्रीका में आयोजित होना उस ऐतिहासिक कदम को और मजबूत बनाता है.

मोदी करेंगे वसुधैव कुटुंबकम का संदेश

इस साल के G20 सम्मेलन की थीम ‘Solidarity, Equality and Sustainability’ (एकजुटता, समानता और स्थिरता) रखी गई है. यह थीम भारत और ब्राजील में आयोजित पिछले दो सम्मिट्स की निरंतरता को आगे बढ़ाती है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे सम्मेलन में ‘वसुधैव कुटुंबकम’- One Earth, One Family, One Future की सोच के आधार पर भारत का दृष्टिकोण साझा करेंगे.

रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर होगी चर्चा

सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 6वीं IBSA (इंडिया-ब्राजील-साउथ अफ्रीका) समिट में भी भाग लेंगे. इस समिट में तीनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग, वैश्विक चुनौतियों, आर्थिक साझेदारी और विकास संबधी एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.

दक्षिण अफ्रीका में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, और पीएम मोदी ने कहा कि वे वहां भारतीय समुदाय से मिलने के लिए उत्साहित हैं. यह डायस्पोरा दुनिया के सबसे बड़े भारतीय प्रवासी समूहों में से एक है.

