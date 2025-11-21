राष्ट्रीय

PM मोदी रवाना, जोहांसबर्ग में G20 और IBSA समिट में देंगे वसुधैव कुटुंबकम का संदेश

Ajay Yadav21 November 2025 - 10:42 AM
1 minute read
G20 Summit :
PM मोदी रवाना जोहांसबर्ग में G20 समिट और IBSA बैठक, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देंगे

फटाफट पढ़ें

  • मोदी G20 समिट में भाग लेने जोहांसबर्ग गए
  • सम्मेलन 21-23 नवंबर दक्षिण अफ्रीका में होगा
  • थीम पर भारत का दृष्टिकोण साझा करेंगे
  • मोदी IBSA समिट में मुद्दों पर चर्चा करेंगे
  • भारतीय समुदाय से मिलने के लिए उत्साहित हैं

G20 Summit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (शुक्रवार, 21 नवंबर) जोहांसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए, जहां वे 21 से 23 नवंबर 2025 तक होने वाले 20वें G20 लीडर्स’ समिट में शामिल होंगे. यह सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में आयोजित हो रहा है. खास बात यह है कि पहली बार G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीकी महाद्वीप पर हो रहा है, और लगातार चौथी बार G20 की मेजबानी ग्लोबल साउथ के किसी देश के हाथों में है.

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के आमंत्रण पर यात्रा के लिए रवाना होते समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मेलन कई मायनों में अहम है. उन्होंने याद दिलाया कि भारत की G20 अध्यक्षता (2023) में अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी गई थी और अब यह समिट अफ्रीका में आयोजित होना उस ऐतिहासिक कदम को और मजबूत बनाता है.

मोदी करेंगे वसुधैव कुटुंबकम का संदेश

इस साल के G20 सम्मेलन की थीम ‘Solidarity, Equality and Sustainability’ (एकजुटता, समानता और स्थिरता) रखी गई है. यह थीम भारत और ब्राजील में आयोजित पिछले दो सम्मिट्स की निरंतरता को आगे बढ़ाती है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे सम्मेलन में ‘वसुधैव कुटुंबकम’- One Earth, One Family, One Future की सोच के आधार पर भारत का दृष्टिकोण साझा करेंगे.

रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर होगी चर्चा

सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 6वीं IBSA (इंडिया-ब्राजील-साउथ अफ्रीका) समिट में भी भाग लेंगे. इस समिट में तीनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग, वैश्विक चुनौतियों, आर्थिक साझेदारी और विकास संबधी एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.

दक्षिण अफ्रीका में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, और पीएम मोदी ने कहा कि वे वहां भारतीय समुदाय से मिलने के लिए उत्साहित हैं. यह डायस्पोरा दुनिया के सबसे बड़े भारतीय प्रवासी समूहों में से एक है.

यह भी पढ़ें दिल्ली के तीन नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, प्रिंसिपल को आया ईमेल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav21 November 2025 - 10:42 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of फातिमा बोश बनी मिस यूनिवर्स-2025, 25 की उम्र में रचा इतिहास

फातिमा बोश बनी मिस यूनिवर्स-2025, 25 की उम्र में रचा इतिहास

21 November 2025 - 10:59 AM
Photo of भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग को मजबूती, जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल डील को मिली मंजूरी

भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग को मजबूती, जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल डील को मिली मंजूरी

20 November 2025 - 6:28 PM
Photo of उदयपुर की ग्रैंड वेडिंग में शामिल होंगे ट्रंप के बेटे, 40 देशों के खास मेहमानों का भारत में आगमन

उदयपुर की ग्रैंड वेडिंग में शामिल होंगे ट्रंप के बेटे, 40 देशों के खास मेहमानों का भारत में आगमन

20 November 2025 - 4:05 PM
Photo of India Pak War: AI से राफेल गिराने की फर्जी तस्वीरें, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, भारत-पाक संघर्ष रहा केंद्र

India Pak War: AI से राफेल गिराने की फर्जी तस्वीरें, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, भारत-पाक संघर्ष रहा केंद्र

19 November 2025 - 6:10 PM
Photo of PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री ने PM किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की, किसान भाई अकाउंट चेक करें

PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री ने PM किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की, किसान भाई अकाउंट चेक करें

19 November 2025 - 4:11 PM
Photo of देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके जन्म जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके जन्म जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

19 November 2025 - 4:01 PM
Photo of हमूद अहमद सिद्दीकी हैदराबाद से गिरफ्तार, जावेद सिद्दीकी को जांच के लिए समन

हमूद अहमद सिद्दीकी हैदराबाद से गिरफ्तार, जावेद सिद्दीकी को जांच के लिए समन

19 November 2025 - 3:02 PM
Photo of राहुल गांधी पर 272 वरिष्ठ नागरिकों का खुला पत्र, चुनाव आयोग पर उठाए सवालों को बताया खतरा

राहुल गांधी पर 272 वरिष्ठ नागरिकों का खुला पत्र, चुनाव आयोग पर उठाए सवालों को बताया खतरा

19 November 2025 - 2:03 PM
Photo of “डिजिटल इंडिया” मिशन की ओर एक और कदम, नया आधार कार्ड सिर्फ फोटो और QR कोड के साथ होगा जारी

“डिजिटल इंडिया” मिशन की ओर एक और कदम, नया आधार कार्ड सिर्फ फोटो और QR कोड के साथ होगा जारी

19 November 2025 - 1:40 PM
Photo of दिल्ली कार ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर अबू उकासा के सीधे नियंत्रण में रेडिकलाइज, जैश-ए-मोहम्मद का ऑपरेशन तुर्की से संचालित

दिल्ली कार ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर अबू उकासा के सीधे नियंत्रण में रेडिकलाइज, जैश-ए-मोहम्मद का ऑपरेशन तुर्की से संचालित

18 November 2025 - 2:46 PM
Back to top button