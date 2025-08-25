बड़ी ख़बर

‘दुनिया में हम आर्थिक स्वार्थ वाली नीतियां देख रहे हैं…’, गुजरात में बोले PM मोदी

Avinay Mishra25 August 2025 - 9:51 PM
1 minute read

PM Modi in Gujarat : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि मॉनसून के इस सीजन में गुजरात में भी कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है. देश में भी जिस प्रकार से बादल फटने की एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, जब टीवी पर विनाशलीला देखते हैं, तो अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है. मैं सभी प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं.

पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात की ये धरती दो मोहन की धरती है. एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन यानी हमारे श्रीकृष्ण, दूसरे चरखाधारी मोहन यानी साबरमती के संत पूज्य बापू. भारत आज इन दोनों के दिखाए रास्ते पर चल करके निरंतर सशक्त होता जा रहा है. सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने हमें सिखाया है कि देश और समाज की रक्षा कैसे करते हैं. उन्होंने सुदर्शन चक्र को न्याय और सुरक्षा का कवच बनाया है, जो दुश्मन को पाताल में भी खोजकर सज़ा देता है. और यही भाव आज भारत के फैसलों में भी देश अनुभव कर रहा है, दुनिया भी अनुभव कर रही है.

ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य का प्रतीक

पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए कहा कि आज आतंकवादी और उनके आकाओं को हम छोड़ते नहीं, चाहे वो कहीं भी छुपे हों. दुनिया ने देखा है कि पहलगाम का बदला भारत ने कैसे लिया. ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य का प्रतीक बन गया.

उन्होंने आगे कहा कि चरखाधारी मोहन हमारे पूज्य बापू ने भारत समृद्धि का रास्ता स्वदेशी में बताया था. बापू का आश्रम इस बात साक्षी है कि जिस पार्टी ने उनका नाम लेकर दशकों तक सत्ता का सुख भोगते रहे, उसने बापू की आत्मा को कुचल दिया और स्वेदशी के बापू के मंत्र के साथ क्या किया. 

