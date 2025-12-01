Parliament Winter Session : संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरु होने जा रहा है। केंद्र सरकार गुटखा, पान मसाला और सिगरेट जैसे उत्पादों के दाम बढ़ा सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर, 2025 तक चलेगा। इस दौरान सरकार कई अहम बिल पेश करेगी। 19 दिनों के दौरान 15 बैठकें होंगी। जिसमें 13 विधेयक पेश किए जाएंगे, इसमें आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव भी शामिल हैं।

दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले संसद पहुंचे।



बता दें कि दिल्ली केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले संसद पहुंचे। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और 19 दिसंबर, 2025 तक चलेगा। इस दौरान एटॉमिक एनर्जी बिल समेत 10 नए बिल पेश हो सकते हैं।

निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बिल

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तंबाकू उत्पादों से मिलने वाले राजस्व और स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने को लेकर बात रखेंगी। इन बिलों में ‘स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025’ और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम संशोधन विधेयक यानि Central Excise Act Amendment Bill शामिल हैं, जो GST सेस को सरकार के नए सेस से रिप्लेस करेगा।

SIR को लेकर विपक्ष हमलावर

विपक्ष लगातार SIR को लेकर सरकार पर हमलावर रही है। वहीं BLO की मौत का मुद्दा भी उठ सकता है। आरोप है अधिक दबाव के कारण BLO खुदकुशी कर रहे हैं या उनकी मौत हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ चल रहे महाभियोग को लेकर बनाई गई स्पेशल कमेटी भी अपनी रिपोर्ट रखेगी। जस्टिस वर्मा के बंगले पर बने सर्वेंट क्वार्टर से 14 मार्च को जले हुए नोट बरामद हुए थे।

