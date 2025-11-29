Delhi Blast Case : दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए बम धमाके की जांच अब उत्तराखंड पहुंच गई है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में NIA, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और उत्तराखंड STF ने मिलकर छापा मारा। इस दौरान बिलाली मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद आसिम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हैं लिंक

एजेंसियों को शक है कि मौलाना आसिम का नाम मुख्य आरोपी उमर के फोन रिकॉर्ड से जुड़े कुछ संपर्कों में आया है। मौलाना आसिम पिछले 4 साल से इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता है और बच्चों को उर्दू सिखाता है। वह मूल रूप से रामपुर (उत्तर प्रदेश) के दड़ियाल गांव के रहने वाला है। पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया गया है, जहां यह देखा जाएगा कि उनका किसी नेटवर्क या दिल्ली ब्लास्ट से कोई संबंध है या नहीं।

अलर्ट पर आया हल्द्वानी प्रशासन

बनभूलपुरा और शहर के अन्य संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मस्जिद और इमाम के घर के आसपास पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। शहर के चौराहों, बाजारों और धार्मिक स्थानों पर सख्त चेकिंग की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को बताएं, ताकि शांति और सुरक्षा बनी रहे।

एक और संदिग्ध की हुई गिरफ्तारी

छापेमारी के दौरान एक और संदिग्ध को भी पकड़ा गया है, लेकिन उसका नाम फिलहाल गुप्त रखा गया है। अभी तक NIA या किसी अन्य एजेंसी ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है, जिसकी वजह से इलाके में तरह-तरह की बातें फैल रही हैं। पुलिस ने कहा है कि यह रूटीन जांच का हिस्सा है और पूछताछ के बाद ही स्थिति साफ होगी।

