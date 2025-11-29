Uttarakhandराष्ट्रीय

दिल्ली ब्लास्ट के तार उत्तराखंड से जुड़े, NIA ने मस्जिद के इमाम समेत दो को उठाया

Karan Panchal29 November 2025 - 6:34 PM
1 minute read
Delhi Blast Case
दिल्ली ब्लास्ट के तार उत्तराखंड से जुड़े, NIA ने मस्जिद के इमाम समेत दो को उठाया

Delhi Blast Case : दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए बम धमाके की जांच अब उत्तराखंड पहुंच गई है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में NIA, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और उत्तराखंड STF ने मिलकर छापा मारा। इस दौरान बिलाली मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद आसिम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हैं लिंक

एजेंसियों को शक है कि मौलाना आसिम का नाम मुख्य आरोपी उमर के फोन रिकॉर्ड से जुड़े कुछ संपर्कों में आया है। मौलाना आसिम पिछले 4 साल से इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता है और बच्चों को उर्दू सिखाता है। वह मूल रूप से रामपुर (उत्तर प्रदेश) के दड़ियाल गांव के रहने वाला है। पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया गया है, जहां यह देखा जाएगा कि उनका किसी नेटवर्क या दिल्ली ब्लास्ट से कोई संबंध है या नहीं।

अलर्ट पर आया हल्द्वानी प्रशासन

बनभूलपुरा और शहर के अन्य संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मस्जिद और इमाम के घर के आसपास पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। शहर के चौराहों, बाजारों और धार्मिक स्थानों पर सख्त चेकिंग की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को बताएं, ताकि शांति और सुरक्षा बनी रहे।

एक और संदिग्ध की हुई गिरफ्तारी

छापेमारी के दौरान एक और संदिग्ध को भी पकड़ा गया है, लेकिन उसका नाम फिलहाल गुप्त रखा गया है। अभी तक NIA या किसी अन्य एजेंसी ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है, जिसकी वजह से इलाके में तरह-तरह की बातें फैल रही हैं। पुलिस ने कहा है कि यह रूटीन जांच का हिस्सा है और पूछताछ के बाद ही स्थिति साफ होगी।

ये भी पढ़ें- भारत बना दुनिया का तीसरा डिफेंस पावर, Operation Sindoor का दुनिया ने माना लोहा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal29 November 2025 - 6:34 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of भारत बना दुनिया का तीसरा डिफेंस पावर, Operation Sindoor का दुनिया ने माना लोहा

भारत बना दुनिया का तीसरा डिफेंस पावर, Operation Sindoor का दुनिया ने माना लोहा

29 November 2025 - 5:43 PM
Photo of अर्धकुंभ 2027 : आस्था की डुबकी लगाने के लिए हो जाएं तैयार, शाही व अन्य स्नानों की तिथियां तय

अर्धकुंभ 2027 : आस्था की डुबकी लगाने के लिए हो जाएं तैयार, शाही व अन्य स्नानों की तिथियां तय

29 November 2025 - 3:28 PM
Photo of “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

“सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

29 November 2025 - 2:42 PM
Photo of उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी पिकअप, जांच में जुटी पुलिस

उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी पिकअप, जांच में जुटी पुलिस

29 November 2025 - 1:51 PM
Photo of बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर कोर्ट ने ठोका जुर्माना, इस प्रोडक्ट पर लगा है ये आरोप

बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर कोर्ट ने ठोका जुर्माना, इस प्रोडक्ट पर लगा है ये आरोप

29 November 2025 - 1:40 PM
Photo of Indian Railway : उत्तर भारत की 56 ट्रेनें 4 महीने के लिए रद्द, देखें लिस्ट

Indian Railway : उत्तर भारत की 56 ट्रेनें 4 महीने के लिए रद्द, देखें लिस्ट

29 November 2025 - 12:10 PM
Photo of Nikhil Kamath के साथ नज़र आए Elon Musk, टीजर मचा रहा बवाल

Nikhil Kamath के साथ नज़र आए Elon Musk, टीजर मचा रहा बवाल

29 November 2025 - 11:39 AM
Photo of हवाई यात्रियों के लिए बड़ी ख़बर, फ्लाइट हो सकती है लेट, IndiGo, Air India का अलर्ट

हवाई यात्रियों के लिए बड़ी ख़बर, फ्लाइट हो सकती है लेट, IndiGo, Air India का अलर्ट

29 November 2025 - 10:56 AM
Photo of Putin India Visit : रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा, तेल-डिफेंस सहित कई डील, अमेरिका-चीन की निगाहें

Putin India Visit : रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा, तेल-डिफेंस सहित कई डील, अमेरिका-चीन की निगाहें

28 November 2025 - 4:15 PM
Photo of इमरान खान की जेल में मौत पर सस्पेंस, अफगानिस्तान का मौत वाला ट्वीट, कहां है इमरान?

इमरान खान की जेल में मौत पर सस्पेंस, अफगानिस्तान का मौत वाला ट्वीट, कहां है इमरान?

28 November 2025 - 3:28 PM
Back to top button