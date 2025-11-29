राष्ट्रीय

भारत बना दुनिया का तीसरा डिफेंस पावर, Operation Sindoor का दुनिया ने माना लोहा

Karan Panchal29 November 2025 - 5:43 PM
1 minute read
Asia Power Index 2025
भारत बना दुनिया का तीसरा डिफेंस पावर, Operation Sindoor का दुनिया ने माना लोहा

Asia Power Index 2025 : ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ताकत दुनिया ने देखी। पाकिस्तान को घुटने पर लाने के बाद भारत की डिफेंस पावर ने रूस और जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। और पाकिस्तान इस लिस्ट में है ही नहीं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिफेंस पावर बन गया है। वहीं कटोरेबाज़ पाकिस्तान का 16वां स्थान है।

भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत

ऑस्ट्रेलिया के 2 थिंक टैंक ‘लोवी इंस्टीट्यूट’ elege जारी व ‘एशिया पावर इंडेक्स 2025’ में भारत की रक्षा ताकत का लोहा माना गया है। इसमें बताया गया है कि भारत की इस उपलब्धि में आपरेशन सिंदूर की बड़ी भूमिका है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है।

27 देशों का 131 पैरामीटर्स और भारत टॉप पर

बता दें कि एशिया पावर इंडेक्स 27 देशों का 131 पैरामीटर्स पर मूल्यांकन करता है। इसमें संसाधन, अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव शामिल हैं। अमेरिका एशिया में न होते हुए भी अपने प्रभाव की वजह से जगह कायम किए हुए है।

इन नॉर्म्स पर बनता है इंडेक्स, और भारत तीसरे नंबर पर कूदा

रक्षा नेटवर्क (Defence Network)

सैन्य क्षमता (Military Capability)

आर्थिक संबंध (Economic Relationships)

भविष्य के संसाधन (Future Resources)

आर्थिक शक्ति (Economic Capability)

कूटनीतिक प्रभाव (Diplomatic Influence)

सांस्कृतिक प्रभाव (Cultural Influence)

लचीलापन (Resilience)

भारत का स्कोर 2024 में 39.1 था, जो मध्यम श्रेणी में आता है। वहीं अब यानि 2025 में भारत का ताजा स्कोर 40 पॉइंट हो गया है। जिसके बाद भारत बड़ी ताकतों की श्रेणी में आ गया है।

ये भी पढ़ें- आतंकी शाहीन के फ्लैट से कैश, सोने के बिस्कुट समेत विदेशी करेंसी बरामद, NIA की बड़ी कामयाबी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal29 November 2025 - 5:43 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली ब्लास्ट के तार उत्तराखंड से जुड़े, NIA ने मस्जिद के इमाम समेत दो को उठाया

दिल्ली ब्लास्ट के तार उत्तराखंड से जुड़े, NIA ने मस्जिद के इमाम समेत दो को उठाया

29 November 2025 - 6:34 PM
Photo of “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

“सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

29 November 2025 - 2:42 PM
Photo of बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर कोर्ट ने ठोका जुर्माना, इस प्रोडक्ट पर लगा है ये आरोप

बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर कोर्ट ने ठोका जुर्माना, इस प्रोडक्ट पर लगा है ये आरोप

29 November 2025 - 1:40 PM
Photo of Indian Railway : उत्तर भारत की 56 ट्रेनें 4 महीने के लिए रद्द, देखें लिस्ट

Indian Railway : उत्तर भारत की 56 ट्रेनें 4 महीने के लिए रद्द, देखें लिस्ट

29 November 2025 - 12:10 PM
Photo of Nikhil Kamath के साथ नज़र आए Elon Musk, टीजर मचा रहा बवाल

Nikhil Kamath के साथ नज़र आए Elon Musk, टीजर मचा रहा बवाल

29 November 2025 - 11:39 AM
Photo of हवाई यात्रियों के लिए बड़ी ख़बर, फ्लाइट हो सकती है लेट, IndiGo, Air India का अलर्ट

हवाई यात्रियों के लिए बड़ी ख़बर, फ्लाइट हो सकती है लेट, IndiGo, Air India का अलर्ट

29 November 2025 - 10:56 AM
Photo of Putin India Visit : रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा, तेल-डिफेंस सहित कई डील, अमेरिका-चीन की निगाहें

Putin India Visit : रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा, तेल-डिफेंस सहित कई डील, अमेरिका-चीन की निगाहें

28 November 2025 - 4:15 PM
Photo of इमरान खान की जेल में मौत पर सस्पेंस, अफगानिस्तान का मौत वाला ट्वीट, कहां है इमरान?

इमरान खान की जेल में मौत पर सस्पेंस, अफगानिस्तान का मौत वाला ट्वीट, कहां है इमरान?

28 November 2025 - 3:28 PM
Photo of इमरान खान कहां हैं? बहन ने खोला राज, कहा- ‘हमें कुछ भी जानकारी नहीं दी गई

इमरान खान कहां हैं? बहन ने खोला राज, कहा- ‘हमें कुछ भी जानकारी नहीं दी गई

28 November 2025 - 3:25 PM
Photo of Kaps Café पर फायरिंग करने वाला गैंगस्टर अरेस्ट, गोल्डी-ढिल्लों गैंग से जुड़े तार

Kaps Café पर फायरिंग करने वाला गैंगस्टर अरेस्ट, गोल्डी-ढिल्लों गैंग से जुड़े तार

28 November 2025 - 12:46 PM
Back to top button