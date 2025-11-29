Asia Power Index 2025 : ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ताकत दुनिया ने देखी। पाकिस्तान को घुटने पर लाने के बाद भारत की डिफेंस पावर ने रूस और जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। और पाकिस्तान इस लिस्ट में है ही नहीं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिफेंस पावर बन गया है। वहीं कटोरेबाज़ पाकिस्तान का 16वां स्थान है।

भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत

ऑस्ट्रेलिया के 2 थिंक टैंक ‘लोवी इंस्टीट्यूट’ elege जारी व ‘एशिया पावर इंडेक्स 2025’ में भारत की रक्षा ताकत का लोहा माना गया है। इसमें बताया गया है कि भारत की इस उपलब्धि में आपरेशन सिंदूर की बड़ी भूमिका है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है।

27 देशों का 131 पैरामीटर्स और भारत टॉप पर

बता दें कि एशिया पावर इंडेक्स 27 देशों का 131 पैरामीटर्स पर मूल्यांकन करता है। इसमें संसाधन, अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव शामिल हैं। अमेरिका एशिया में न होते हुए भी अपने प्रभाव की वजह से जगह कायम किए हुए है।

इन नॉर्म्स पर बनता है इंडेक्स, और भारत तीसरे नंबर पर कूदा

रक्षा नेटवर्क (Defence Network)

सैन्य क्षमता (Military Capability)

आर्थिक संबंध (Economic Relationships)

भविष्य के संसाधन (Future Resources)

आर्थिक शक्ति (Economic Capability)

कूटनीतिक प्रभाव (Diplomatic Influence)

सांस्कृतिक प्रभाव (Cultural Influence)

लचीलापन (Resilience)

भारत का स्कोर 2024 में 39.1 था, जो मध्यम श्रेणी में आता है। वहीं अब यानि 2025 में भारत का ताजा स्कोर 40 पॉइंट हो गया है। जिसके बाद भारत बड़ी ताकतों की श्रेणी में आ गया है।

