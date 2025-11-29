Delhi Blast : दिल्ली ब्लास्ट केस में नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (NIA) ने आतंकी डॉक्टर शाहीन की अलमारी से बड़े राज़ खोल दिए हैं। NIA ने 18.50 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। यह कैश अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फ्लैट कमरा नंबर 22 की अलमारी में रखा था और इसे एक साधारण पॉलीथिन में छुपाया था।

अलमारी के दूसरे लॉकर से क्या मिला

जांच एजेंसी ने फ्लैट में रखी अलमारी का लॉक खुलवाया तो अंदर सीक्रेट लॉकर मिला। इसको खुलवाया गया तो अंदर कई पैकेट रखे हुए थे। इन पैकेट में 500-500 रुपए के नोट थे। गिने तो ये 18.50 लाख रुपए निकले। जब टीम ने अलमारी के दूसरे लॉकर की तलाशी ली। इसमें सोने के 2 बिस्कुट के साथ करीब 300 ग्राम सोने के गहने बरामद हुए। अरब देशों की करेंसी भी मिली। डॉ. शाहीन के कई गैर-सरकारी संगठन (NGO) से लिंक थे।

NIA की जांच तेज, कैश आया कहां से

जांच में पता चला कि इसी साल 25 सितंबर को शाहीन ने यह रकम कैश में ही ब्रेजा कार खरीदने के लिए इस्तेमाल की थी। NIA फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि इतना बड़ा कैश शाहीन के पास आया कैसे। एजेंसी की जांच जारी है और सभी सबूतों को इकट्ठा कर मामले की गहन पड़ताल की जा रही है।

लखनऊ में रहता है शाहीन का परिवार

डॉ. शाहीन का परिवार लखनऊ के डालीगंज स्थित घर नंबर 121 में रहता था। पिता ने बताया कि शाहीन के तीन भाई-बहन हैं। सबसे बड़े बेटे शोएब यहीं पिता के साथ रहता है, दूसरे नंबर पर शाहीन है जिनकी हाल ही में गिरफ्तारी हुई है और तीसरे नंबर पर परवेज है।

ये भी पढ़ें- लुधियाना की महिला पर कनाडा में हिंसक हमला, पहले कार एक्सीडेंट फिर लगाई आग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप