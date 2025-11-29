Delhi NCR

Delhi Blast : आतंकी शाहीन के फ्लैट से कैश, सोने के बिस्कुट समेत विदेशी करेंसी बरामद, NIA की बड़ी कामयाबी

Karan Panchal29 November 2025 - 4:40 PM
1 minute read
Delhi Blast
Delhi Blast : आतंकी शाहीन के फ्लैट से कैश, सोने के बिस्कुट समेत विदेशी करेंसी बरामद, NIA की बड़ी कामयाबी

Delhi Blast : दिल्ली ब्लास्ट केस में नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (NIA) ने आतंकी डॉक्टर शाहीन की अलमारी से बड़े राज़ खोल दिए हैं। NIA ने 18.50 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। यह कैश अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फ्लैट कमरा नंबर 22 की अलमारी में रखा था और इसे एक साधारण पॉलीथिन में छुपाया था।

अलमारी के दूसरे लॉकर से क्या मिला

जांच एजेंसी ने फ्लैट में रखी अलमारी का लॉक खुलवाया तो अंदर सीक्रेट लॉकर मिला। इसको खुलवाया गया तो अंदर कई पैकेट रखे हुए थे। इन पैकेट में 500-500 रुपए के नोट थे। गिने तो ये 18.50 लाख रुपए निकले। जब टीम ने अलमारी के दूसरे लॉकर की तलाशी ली। इसमें सोने के 2 बिस्कुट के साथ करीब 300 ग्राम सोने के गहने बरामद हुए। अरब देशों की करेंसी भी मिली। डॉ. शाहीन के कई गैर-सरकारी संगठन (NGO) से लिंक थे।

NIA की जांच तेज, कैश आया कहां से

जांच में पता चला कि इसी साल 25 सितंबर को शाहीन ने यह रकम कैश में ही ब्रेजा कार खरीदने के लिए इस्तेमाल की थी। NIA फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि इतना बड़ा कैश शाहीन के पास आया कैसे। एजेंसी की जांच जारी है और सभी सबूतों को इकट्ठा कर मामले की गहन पड़ताल की जा रही है।

लखनऊ में रहता है शाहीन का परिवार

डॉ. शाहीन का परिवार लखनऊ के डालीगंज स्थित घर नंबर 121 में रहता था। पिता ने बताया कि शाहीन के तीन भाई-बहन हैं। सबसे बड़े बेटे शोएब यहीं पिता के साथ रहता है, दूसरे नंबर पर शाहीन है जिनकी हाल ही में गिरफ्तारी हुई है और तीसरे नंबर पर परवेज है।

ये भी पढ़ें- लुधियाना की महिला पर कनाडा में हिंसक हमला, पहले कार एक्सीडेंट फिर लगाई आग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal29 November 2025 - 4:40 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली पुलिस का प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस, डॉक्टरों की जानकारी मांगीं

दिल्ली पुलिस का प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस, डॉक्टरों की जानकारी मांगीं

29 November 2025 - 3:07 PM
Photo of दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला, उपचुनाव वाले दिन सुबह 4 बजे से चलेगी मेट्रो

दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला, उपचुनाव वाले दिन सुबह 4 बजे से चलेगी मेट्रो

29 November 2025 - 2:09 PM
Photo of दिल्ली की हवा फिर खराब : ठंड, धुंध और प्रदूषण से बढ़ी परेशानी

दिल्ली की हवा फिर खराब : ठंड, धुंध और प्रदूषण से बढ़ी परेशानी

29 November 2025 - 7:48 AM
Photo of Apple Fifth Store : Apple खोलने जा रहा भारत में पांचवा स्टोर, इस दिन होगी ओपनिंग

Apple Fifth Store : Apple खोलने जा रहा भारत में पांचवा स्टोर, इस दिन होगी ओपनिंग

28 November 2025 - 8:27 PM
Photo of दिल्ली की हवा फिर खतरनाक स्तर पर, हालात गंभीर और राहत की उम्मीद कम

दिल्ली की हवा फिर खतरनाक स्तर पर, हालात गंभीर और राहत की उम्मीद कम

28 November 2025 - 8:01 AM
Photo of आईसीआई ने फरीदाबाद मॉड्यूल में आतंकवादियों और हैंडलरों की योजनाओं का पर्दाफाश किया

आईसीआई ने फरीदाबाद मॉड्यूल में आतंकवादियों और हैंडलरों की योजनाओं का पर्दाफाश किया

27 November 2025 - 12:34 PM
Photo of GRAP-3 हटते ही दिल्ली की हवा दोबारा बिगड़ी, AQI 400 के करीब पहुंचा

GRAP-3 हटते ही दिल्ली की हवा दोबारा बिगड़ी, AQI 400 के करीब पहुंचा

27 November 2025 - 7:49 AM
Photo of दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी, प्राइवेट कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम

दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी, प्राइवेट कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम

26 November 2025 - 3:14 PM
Photo of दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा : आदिल की व्हाट्सएप चैट से फंडिंग का सुराग मिला, पैसों की मांग को आतंकी तैयारी से जोड़ा

दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा : आदिल की व्हाट्सएप चैट से फंडिंग का सुराग मिला, पैसों की मांग को आतंकी तैयारी से जोड़ा

26 November 2025 - 2:57 PM
Photo of कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू ने की आत्महत्या, डायरी में प्यार और भरोसा

कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू ने की आत्महत्या, डायरी में प्यार और भरोसा

26 November 2025 - 2:00 PM
Back to top button