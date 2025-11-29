Ludhiana : कनाडा के डेल्टा शहर में पंजाब के लुधियाना की 30 साल की महिला मनदीप कौर की हत्या का मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि यह हत्या उसके देवर गुरजोत सिंह ने की।

कार में महिला की जलकर मौत

पुलिस के अनुसार, गुरजोत ने पहले भाभी की कार का एक्सीडेंट किया और फिर उसे आग लगा दी। घटना 26 अक्टूबर की रात करीब 11:20 बजे हाईवे 17 के 7000 ब्लॉक में हुई। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो कार में महिला की जलकर मौत हो चुकी थी।

दोनों कनाडा में PR धारक

मनदीप कौर लुधियाना के गुज्जरवाल की और गुरजोत सिंह सिधवां बेट, लोधीवाल गांव के रहने वाले थे। दोनों कनाडा में PR धारक थे। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है और देवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मामले में आगामी जानकारी की प्रतीक्षा है।

