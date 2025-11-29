Delhi NCR

दिल्ली पुलिस का प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस, डॉक्टरों की जानकारी मांगीं

Karan Panchal29 November 2025 - 3:07 PM
Delhi Police
Delhi Police : दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है। दिल्ली हमला व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की आड़ में किया गया था। जिसमें पढ़े लिखे और अनुभवी डॉ. शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी कर सारी जानकारियां मांगीं है।

ताकि डॉक्टरों की तहकीकात व सही क्वालिफिकेशन का पता लगाया जा सके। बता दें कि पुलिस ने उन सभी डॉक्टरों की जानकारियां साझा करने को कहा है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, UAE और चीन से MBBS की डिग्री लेकर आए हैं।

इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिले इनपुट

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कदम देश हित में उठाया गया है। इसके तहत अस्पताल प्रशासन को विदेश से प्रशिक्षित डॉक्टरों की डिटेल पुलिस को साझा करनी होगी। जिसमें उनका पूरा नाम, पता, पासपोर्ट डिटेल्स, वीजा स्टेटस, मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन और दिल्ली में प्रैक्टिस शुरू करने की तारीख शामिल है, यह सब एक हफ्ते के अंदर दिया जाए। इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद यह सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है।

अल फलाह के 30 डॉक्टर्स के बयान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NIA ने अल फलाह मेडिकल कॉलेज के 30 डॉक्टरों के बयान लिए हैं। जिसमें सामने आया कि आतंकी उमर का व्यवहार काफी रूड रहता था। उमर बहुत कम लोगों को अपने कमरे में आने देता था।

बता दें कि उमर का एक फोन जम्मू कश्मीर पुलिस के कब्जे में है। उमर के फोन से सुरक्षा एजेंसियों को 4 वीडियो मिले, जिसमें से एक वीडियो ही सामने आया था, जिसमें आतंकी उमर जिहाद और ह्यूमन बम को सही ठहरा रहा था।

