Indian Railway : उत्तर भारत की 56 ट्रेनें 4 महीने के लिए रद्द, देखें लिस्ट

Karan Panchal29 November 2025 - 12:10 PM
1 minute read
Indian Railway
Indian Railway : उत्तर भारत की 56 ट्रेनें 4 महीने के लिए रद्द, देखें लिस्ट

Indian Railway : उत्तर भारत में बढ़ती धुंध और कोहरे को देखते हुए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे प्रशासन ने दिसंबर से लेकर मार्च तक 56 ट्रेनों को कैंसिल किया है। इसका सीधा असर पंजाब से गुजरने वाले रूट पर पड़ने वाला है। यात्री सफर करने से पहले ट्रेन की जानकारी वेबसाइट या गूगल पर सर्च करें उसके बाद ही कहीं जाने की योजना बनाए।

जालंधर सिटी और जालंधर कैंट से होकर गुजरने वाली 22 ट्रेनें भी इस लिस्ट में शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दो महीने पहले ही सूचित करना शुरू कर दिया था और इन ट्रेनों की टिकट बुकिंग भी रोक दी गई थी।

रद्द की गई ट्रेनें इस प्रकार हैं-

कालका–वैष्णो देवी एक्सप्रेस (14503, 14504): 2 दिसंबर से 28 फरवरी तक

नंगल डैम एक्सप्रेस (14505, 14506): 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक

अमृतसर–चंडीगढ़ एक्सप्रेस (14541, 14542): 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक

अमृतसर–अजमेर एक्सप्रेस (19611, 19614): 5 दिसंबर से 1 मार्च तक

अकाल तख्त एक्सप्रेस (12317, 12318): 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक

दुर्ग्याणा एक्सप्रेस (12357, 12358): 6 दिसंबर से 28 फरवरी तक

इंटरसिटी एक्सप्रेस (14681, 14682): 1 दिसंबर से 1 मार्च तक

गरीब रथ एक्सप्रेस (12207, 12208): 9 दिसंबर से 24 फरवरी तक

योग नगरी जम्मूतवी एक्सप्रेस (14606, 14605): 7 दिसंबर से 22 फरवरी तक

लालकुआं–अमृतसर एक्सप्रेस (14615, 14616): 6 दिसंबर से 28 जनवरी तक

जनसेवा एक्सप्रेस (14617, 14618): 3 दिसंबर से 2 मार्च तक

