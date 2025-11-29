Nikhil Kamath के साथ नज़र आए Elon Musk, टीजर ने मचा रहा बवाल

Nikhil Kamath : निखिल कामथ के पॉडकास्ट ‘WTF’ में कई नामी हस्तियां अक्सर नज़र आती है। हाल ही में निखिल ने एक टीजर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद से लोगों में उत्साह है। निखिल कामथ जेरोधा के को-फाउंडर और इनवेस्टर हैं।

निखिल टीजर में दुनिया के सबसे अमीर शख्स Elon Musk के साथ हैं, वहीं पूरी संभावना है कि निखिल कामथ का अगला पॉडकास्ट Musk के साथ आने वाला है। इस क्लिप में एलन मस्क और निखिल जोर-जोर से हंसते दिख रहे हैं। अब ये चर्चा का विषय बन गया है।

बता दें, निखिल कामथ के पॉडकास्ट में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, नील मोहन और इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन निलेकणी के साथ-साथ पीएम मोदी जैसे दिग्गजों से बातचीत की है।

इस टीजर को निखिल कामथ ने शेयर किया है। निखिल कामथ ने इसे अपने इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए सिर्फ लिखा है कि ‘इसे कैप्शन दें। अब क्या सच में एलन मस्क निखिल कामथ के पॉडकास्ट में नजर आएंगे या फिर ये सिर्फ एक AI है।

