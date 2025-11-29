राष्ट्रीय

हवाई यात्रियों के लिए बड़ी ख़बर, फ्लाइट हो सकती है लेट, IndiGo, Air India का अलर्ट

Karan Panchal29 November 2025 - 10:56 AM
2 minutes read
Flight Delay
Flight Delay : हवाई यात्रा करने वाले लोगों को आने वाले दिनों में फ्लाइट देरी या रद्द होने की परेशानी हो सकती है। IndiGo, Air India और Air India Express की उड़ानों पर इसका असर पड़ेगा। Airbus A320 फैमिली के विमानों में तकनीकी समस्या पाई गई है।

सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट जरुरी

इस वजह से 200–250 से ज़्यादा विमानों में तुरंत सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट करना ज़रूरी हो गया है। इन अपडेट्स के चलते उड़ानों के संचालन और उनके शेड्यूल पर सीधा असर पड़ेगा, इसलिए कई फ्लाइट्स देर से चल सकती हैं या कैंसिल भी हो सकती हैं।

एयरलाइन ऑपरेटरों को निर्देश

Airbus ने सभी एयरलाइन ऑपरेटरों को चेतावनी दी है कि हाल ही में एक A320 विमान में अचानक खुद-ब-खुद नीचे की ओर झुकने (पिच-डाउन) की घटना हुई थी। जांच में पता चला कि इसकी वजह विमान के Elevator Aileron Computer (ELAC) में आई तकनीकी खराबी थी।

गंभीर खतरे का बचाव जरुरी

EASA ने कहा है कि जिन विमानों में यह समस्या हो सकती है, उनमें अगली उड़ान से पहले ठीक हालत वाला ELAC लगाना अनिवार्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह खराबी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को प्रभावित कर सकती है और यह सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर खतरा बन सकती है।

कई विमानों में तकनीकी समस्या

भारत में A320 फैमिली के करीब 560 विमान उड़ान भरते हैं, और इनमें से लगभग आधे विमानों में यह तकनीकी समस्या पाई गई है। इसी वजह से कई विमानों को कुछ समय के लिए ज़मीन पर खड़ा करना पड़ सकता है।

अपडेट की प्रक्रिया में लगेगा समय

एयरलाइंस ने कहा है कि वे Airbus के साथ मिलकर इस समस्या को जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। IndiGo का कहना है कि वह यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सभी कदम उठा रही है। Air India Express के 31 A320 विमान इस निर्देश से प्रभावित हैं। वहीं Air India ने माना कि अपडेट की प्रक्रिया में समय लगेगा, जिससे उड़ानों के शेड्यूल पर असर पड़ सकता है।

सुरक्षा के नजरिए से ये कदम जरूरी

तकनीकी समस्या की वजह से आने वाले दिनों में कई रूट्स पर फ्लाइट्स देर से चल सकती हैं, रद्द हो सकती हैं या उनके टाइमिंग बदल सकते हैं। एयरलाइंस का कहना है कि वे यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसकी पूरी कोशिश करेंगी। लेकिन सुरक्षा के नजरिए से यह कदम जरूरी है, इसलिए कुछ बदलावों से बचा नहीं जा सकता।

