दिल्ली की हवा फिर खराब : ठंड, धुंध और प्रदूषण से बढ़ी परेशानी

29 November 2025
2 minutes read
Delhi Toxic Air :
दिल्ली की हवा फिर खराब, ठंड, धुंध और प्रदूषण से बढ़ी परेशानी

Delhi Toxic Air : दिल्ली में अब लोग सिर्फ सूरज निकलने का इंतजार नहीं करते, बल्कि साफ हवा की उम्मीद भी लेकर सुबह उठते हैं. लेकिन पिछले 16 दिनों से यह उम्मीद लगातार टूटती जा रही है. हर नए दिन के साथ बढ़ता प्रदूषण और गहराती धुंध राजधानी को मानो गैस चैंबर में बदल रहे हैं. 29 नवंबर को सुबह 6:05 बजे दिल्ली का औसत AQI 341 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है. चिंता की बात यह है कि आने वाले सप्ताह में भी दिल्लीवासियों को इस जहरीली हवा से राहत मिलने की संभावना कम है.

पड़ोसी जिलों में भी बढ़ता प्रदूषण स्तर

आने वाले सप्ताह में हवा की गुणवत्ता के ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बने रहने की संभावना है. पुणे स्थित भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली के कुल प्रदूषण में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का योगदान 18 प्रतिशत था. वहीं पड़ोसी जिलों में यह अनुपात सोनीपत में 8.7 प्रतिशत, करनाल में 3.9 प्रतिशत और पानीपत में 6.9 प्रतिशत दर्ज किया गया. रिपोर्ट में बताया गया कि पराली जलाने का असर दिल्ली के प्रदूषण पर करीब 1.2 प्रतिशत रहा. अनुमान है कि शनिवार को भी राजधानी में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन लगभग 18.4 प्रतिशत और पराली जलाने का योगदान 1.7 प्रतिशत रह सकता है.

उत्तर भारत में तापमान में गिरावट

दिल्ली और आसपास के इलाकों में चल रही ठंडी हवाएं हालात को और गंभीर बना रही हैं. कम तापमान, घना कोहरा और बढ़ता प्रदूषण लोगों की सेहत पर सीधा असर डाल रहा है. दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. सुबह से ही शहर में धुंध की एक मोटी परत छाई हुई थी और शाम को यह वापस आ गई, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई.

डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ऐसी प्रदूषित हवा में सांस लेने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस या दिल की बीमारियों वाले लोगों के लिए. वे लोगों को सलाह देते हैं कि वे जितना हो सके घर के अंदर रहें. ज्यादा मेहनत वाली बाहरी एक्टिविटीज से बचें और सिर्फ जरूरी होने पर ही घर से निकलें.

