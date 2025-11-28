Putin India Visit : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान तेल-डिफेंस व कई अहम डील होने की पूरी संभावना है। जिन पर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान बड़ा ऐलान हो सकता है।

इस दौरान पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता करेंगे और भारत-रूस एनुअल समिट में शामिल होंगे। पुतिन की भारत यात्रा पर अमेरिका-चीन समेत दुनियाभर की निगाहें टिकी हुई हैं।

23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे। पुतिन 4 साल बाद राजकीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। बता दें कि यह दौरा भारत-रूस के 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान दोनों नेता ऑयल डील, S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर वार्ती करेंगे।

At the invitation of Prime Minister Narendra Modi, President of the Russian Federation Vladimir Putin will pay a State visit to India from 04 – 05 December 2025 for the 23rd India-Russia Annual Summit. During the visit, President Putin will hold talks with Prime Minister Narendra… pic.twitter.com/EHmRqtxw9e — ANI (@ANI) November 28, 2025

राजकीय भोज का विशेष प्रबंध

विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। उनके सम्मान में राजकीय भोज के आयोजन की तैयारी जोरों पर चल रही है। आपको बता दें कि रूस से तेल खरीदने से अमेरिका ने भारत पर 25% अधिक टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत 50% टैरिफ की मार झेल रहा है।

