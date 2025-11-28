Imran Khan Death Suspense : इमरान खान की जेल में मौत को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान की सियासत खतरे में आ गई है। पिछले 3 हफ्ते से इमरान खान के बारे में उनके परिवार और परिजनों को कोई खबर नहीं दी गई है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया और जापानी मीडिया में खान की मौत होने की खबरें फैल रही हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि किसी की जुर्रत नहीं कि उनका बाल भी बांका कर सके।
PTI का धरना प्रदर्शन
इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के समर्थकों ने भी जेल बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी इमरान खान की हेल्थ रिपोर्ट साझा करने की मांग कर रहे थे। इसी बीच अफगानिस्तान ने इमरान को जेल में मार देने का दावा किया है, जिसके बाद से मामला गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। इमरान को मार देने वाली बात पर पाकिस्तान ने इन दावों को झूठा करार दिया है।
अफगानिस्तान का मौत वाला ट्वीट
वहीं अफगानिस्तान ने इमरान खान की जेल में मौत हो गई है, वाले ट्वीट से मामला गहराया हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अदियाला जेल (Adiala Jail) के अंदर 72 साल के इमरान की हत्या कर दी गई है। पोस्ट में कहा गया कि ISI और आर्मी चीफ असीम मुनीर ने इमरान की हत्या की साजिश रची।
जेल प्रशासन ने की मारपीट
इमरान खान की बहनों नोरीन नियाजी, अलीमा खान और डॉक्टर उजमा का दावा किया है कि उन्हें तीन हफ्ते से अपने भाई से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली है। अलीमा का कहना है कि इमरान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है और जेल प्रशासन ने उनको मारपीट करते हुए बाहर निकाल दिया है।
PTI सांसद ने की मांग
तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के सांसद फैजल जावेद की मांग है कि इमरान खान से तुरंत मिलने की इजाजत दी जानी चाहिए। वह जेल में अकेले हैं। परिवार के सदस्यों, बहनों, निजी डॉक्टरों, पार्टी के लोगों और यहां तक कि वकीलों से भी उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है।
भारत और दूसरे देशों में हो रही चर्चा
इमरान खान की हत्या से जुड़े दावों को लेकर भारत और दूसरे देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर लगातार पूछा जा रहा है कि इमरान खान कहां हैं। इमरान खान की हत्या, सेहत और उनकी स्थिति को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे है। हालांकि पाकिस्तान सरकार इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही है।
