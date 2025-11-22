राष्ट्रीय

संसद के Winter Session में 10 बिल, एटॉमिक पॉवर प्लांट समेत UGC पर होगी चर्चा

Winter Session 2025
संसद के Winter Session में 10 बिल, एटॉमिक पॉवर प्लांट समेत UGC पर होगी चर्चा

Winter Session 2025 : संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा। संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलने वाला है। पूरे सत्र के दौरान 19 दिन में 15 बैठकें होंगी। जिसमें कई अहम बिल पास होने की उम्मीद है। प्राइवेट कंपनियों के लिए एटॉमिक पॉवर प्लांट लगाने की परमिशन पर विधेयक शामिल हैं।

तकनीकी विकास को मिलेगी गति

सरकार का कहना है कि यह कानून परमाणु ऊर्जा के उपयोग और उसके नियमन से जुड़े ढांचे को आधुनिक और प्रभावी बनाएगा। इससे देश में ऊर्जा उत्पादन और तकनीकी विकास को गति मिलेगी। इस सेशन में उच्च शिक्षा आयोग विधेयक भी सरकार के एजेंडे में है।

शीतकालीन सत्र में 15 बैठकें, 19 दिन

सेशन में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल है। इसके तहत अलग-अलग संस्थाओं (AICTE, UGC, NCTE) को खत्म कर उन्हें एक ही कमीशन में जोड़ देने पर प्रयास होगा। संसद का शीतकालीन सत्र में 15 बैठकें होंगी। अभी देश में सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स सरकार के कंट्रोल वाली कंपनियों (जैसे NPCIL) के जरिए ही बनाए जाते हैं। नए बिल में संशोधन के बाद निजी कंपनियां (भारतीय और विदेशी दोनों) न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में आ सकेंगी।

