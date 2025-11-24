Gauri Garje Case : महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे के पीए अनंत गरजे को मुंबई की वर्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मिली जानकारी के अनुसार, अनंत गरजे की पत्नी गौरी गरजे ने आत्महत्या कर ली थी. पुलिस ने अनंत गरजे के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया है.

22 नवंबर का है मामला

अनंत गरजे की डॉक्टर पत्नी गौरी पालवे-गरजे ने शनिवार, 22 नवंबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, उन्होंने वर्ली के आदर्श नगर स्थित ‘महाराष्ट्र मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल सोसाइटी’ में अपने घर पर यह कदम उठाया. अनंत गरजे और गौरी पालवे ने मात्र 10 महीने पहले ही शादी की थी. बताया गया है कि गौरी को बाद में पता चला कि अनंत गरजे का किसी अन्य महिला के साथ अनैतिक संबंध है. जिसकी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे.

विवाद के बीच गौरी ने दी जान

इसी विवाद के कारण गौरी पालवे ने शनिवार 22 नवंबर की शाम को फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली. इस मामले में वर्ली पुलिस ने गौरी की आत्महत्या के लिए उनके पति अनंत अनंत गरजे, भाई अजय गरजे और जीजा शीतल गरजे के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

परिवार ने मौत को हत्या करार दिया

गौरी पलवे-गरजे के परिवार ने उनकी मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का शक है कि गौरी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या की गई. हालांकि, अनंत गरजे का दावा है कि गौरी ने सुसाइड से पहले उन्हें मोबाइल पर कॉल करके बताया था कि वह आत्महत्या करने वाली है. उस समय वह पंकजा मुंडे के साथ टूर पर थे. कॉल आने के बाद मैंने तुरंत टूर कैंसिल कर दिया और घर लौट आया. तब तक गौरी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी.

जब मैं घर पहुंचा, तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला. मैं 31वीं मंजिल के फ्लैट की खिड़की से नीचे 30वीं मंजिल के फ्लैट की खिड़की की ओर गया. और वहां गौरी की लटकती हुई बॉडी देखी. इसके बाद हम उन्हें तुरंत नायर हॉस्पिटल ले गए. लेकिन अनंत गरजे का कहना है कि डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

