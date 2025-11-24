Other Statesक्राइम

पंकजा मुंडे के पीए अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी गौरी की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज

Shanti Kumari24 November 2025 - 1:23 PM
2 minutes read
Gouri Garje Case

Gauri Garje Case : महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे के पीए अनंत गरजे को मुंबई की वर्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मिली जानकारी के अनुसार, अनंत गरजे की पत्नी गौरी गरजे ने आत्महत्या कर ली थी. पुलिस ने अनंत गरजे के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया है.

22 नवंबर का है मामला

अनंत गरजे की डॉक्टर पत्नी गौरी पालवे-गरजे ने शनिवार, 22 नवंबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, उन्होंने वर्ली के आदर्श नगर स्थित ‘महाराष्ट्र मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल सोसाइटी’ में अपने घर पर यह कदम उठाया. अनंत गरजे और गौरी पालवे ने मात्र 10 महीने पहले ही शादी की थी. बताया गया है कि गौरी को बाद में पता चला कि अनंत गरजे का किसी अन्य महिला के साथ अनैतिक संबंध है. जिसकी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे.

विवाद के बीच गौरी ने दी जान

इसी विवाद के कारण गौरी पालवे ने शनिवार 22 नवंबर की शाम को फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली. इस मामले में वर्ली पुलिस ने गौरी की आत्महत्या के लिए उनके पति अनंत अनंत गरजे, भाई अजय गरजे और जीजा शीतल गरजे के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

परिवार ने मौत को हत्या करार दिया

गौरी पलवे-गरजे के परिवार ने उनकी मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का शक है कि गौरी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या की गई. हालांकि, अनंत गरजे का दावा है कि गौरी ने सुसाइड से पहले उन्हें मोबाइल पर कॉल करके बताया था कि वह आत्महत्या करने वाली है. उस समय वह पंकजा मुंडे के साथ टूर पर थे. कॉल आने के बाद मैंने तुरंत टूर कैंसिल कर दिया और घर लौट आया. तब तक गौरी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी.

जब मैं घर पहुंचा, तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला. मैं 31वीं मंजिल के फ्लैट की खिड़की से नीचे 30वीं मंजिल के फ्लैट की खिड़की की ओर गया. और वहां गौरी की लटकती हुई बॉडी देखी. इसके बाद हम उन्हें तुरंत नायर हॉस्पिटल ले गए. लेकिन अनंत गरजे का कहना है कि डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आतंकी हमला, एक ने खुद को उड़ाया

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari24 November 2025 - 1:23 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of कर्नाटक में तोते से भविष्यवाणी कर बीजेपी ने उड़ाया कांग्रेस सरकार का मजाक

कर्नाटक में तोते से भविष्यवाणी कर बीजेपी ने उड़ाया कांग्रेस सरकार का मजाक

23 November 2025 - 3:43 PM
Photo of महाराष्ट्र CM फडणवीस ने कटोरेबाज़ शरीफ़ को लताड़ा, कहा- हरा नहीं सकता इसलिए…

महाराष्ट्र CM फडणवीस ने कटोरेबाज़ शरीफ़ को लताड़ा, कहा- हरा नहीं सकता इसलिए…

23 November 2025 - 1:36 PM
Photo of फिल्मी स्टाइल में छिनी और लौटी याददाश्त, 45 साल तक कहां थे ऋखी राम? जानें पूरी कहानी

फिल्मी स्टाइल में छिनी और लौटी याददाश्त, 45 साल तक कहां थे ऋखी राम? जानें पूरी कहानी

22 November 2025 - 3:46 PM
Photo of महाराष्ट्र के ठाणे में तेज रफ्तार कार का कहर, 4 की मौत तीन घायल

महाराष्ट्र के ठाणे में तेज रफ्तार कार का कहर, 4 की मौत तीन घायल

22 November 2025 - 1:09 PM
Photo of जिला पंचायत चुनाव के लिए AAP ने घोषित किए 22 उम्मीदवार, सभी 50 सीटों पर तैयारी

जिला पंचायत चुनाव के लिए AAP ने घोषित किए 22 उम्मीदवार, सभी 50 सीटों पर तैयारी

22 November 2025 - 12:40 PM
Photo of दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र से 13 वर्षीय छात्रा के आत्महत्या का मामला, माता-पिता का शिक्षकों पर गंभीर आरोप

दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र से 13 वर्षीय छात्रा के आत्महत्या का मामला, माता-पिता का शिक्षकों पर गंभीर आरोप

22 November 2025 - 11:34 AM
Photo of फरीदाबाद, रांची के बाद अब अल्मोड़ा से भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से मचा हडकंप

फरीदाबाद, रांची के बाद अब अल्मोड़ा से भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से मचा हडकंप

22 November 2025 - 8:33 AM
Photo of मेट्रो के सामने आत्महत्या करने वाले छात्र के मामले में बड़ी कार्रवाई, हेडमास्टर समेत चार शिक्षक सस्पेंड

मेट्रो के सामने आत्महत्या करने वाले छात्र के मामले में बड़ी कार्रवाई, हेडमास्टर समेत चार शिक्षक सस्पेंड

21 November 2025 - 7:17 PM
Photo of नहीं कर पाई पति से गद्दारी, पति की हत्या का दबाव बना रहे प्रेमी से परेशान पत्नी ने की आत्महत्या

नहीं कर पाई पति से गद्दारी, पति की हत्या का दबाव बना रहे प्रेमी से परेशान पत्नी ने की आत्महत्या

21 November 2025 - 4:51 PM
Photo of कर्नाटक में नौसेना की खुफिया जानकारी लीक, दो आरोपी गिरफ्तार

कर्नाटक में नौसेना की खुफिया जानकारी लीक, दो आरोपी गिरफ्तार

21 November 2025 - 4:08 PM
Back to top button