विदेश

पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई को लेकर समर्थकों का बवाल, शरीफ सरकार को दी खुलेआम धमकी

Shanti Kumari16 February 2026 - 12:09 PM
1 minute read
Pakistan Protest

Pakistan Protest : पाकिस्तान में इन दिनों गृह युद्ध छिड़ गया है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक अब उनकी रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। कहें तो सिर्फ इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ (PTI) के लोग ही नहीं बल्कि आम लोग भी इमरान की रिहाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी नहीं सुनी गई तो वे बिजली और गैस की सप्लाई बंद कर देंगे।    

शरीफ सरकार को खुलेआम धमकी

पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई को लेकर इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। लाहौर और कराची में भी जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वाह में इमरान समर्थकों ने वर्तमान शहबाज शरीफ सरकार को खुलेआम धमकी दी है। प्रदर्शकारियों ने कहा है कि अगर इमरान की रिहाई नहीं हुई तो बिजली और गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इतना ही नहीं उन्होंने इमरान को शिफा अस्पताल में शिफ्ट करने की भी मांग की है।

आर्मी चीफ पर पीटीआई समर्थकों का आरोप

दरअसल, इमरान खान के दाहिनी आंख की 85 प्रतिशत रोशनी चली गई है। वह अभी अडियाला जेल में बंद हैं। शिफा जेल में शिफ्ट करने की मांग कर रहे समर्थकों ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आसिम मुनीर पूर्व पीएम को जेल में ही अंधा करना चाहता है। ऐसे में इमरान समर्थकों का प्रदर्शन इतना जबरदस्त हो रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत को समझ में नहीं आ रहा कि इसका मुकाबला कैसे करें। खबर ऐसी भी है कि जरदारी ने पाकिस्तान छोड़ दिया है।

ये भी पढ़ें – ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 26वें दिन पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 571 स्थानों पर छापेमारी, 193 गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari16 February 2026 - 12:09 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of टॉस में भी नहीं बदली नो हैंडशेक नीति, सूर्यकुमार यादव ने पाक कप्तान से नहीं मिलाया हाथ

टॉस में भी नहीं बदली नो हैंडशेक नीति, सूर्यकुमार यादव ने पाक कप्तान से नहीं मिलाया हाथ

15 February 2026 - 6:46 PM
Photo of तारिक रहमान के शपथग्रहण में नहीं जाएंगे पीएम मोदी, भारत की ओर से ये नेता होंगे शामिल

तारिक रहमान के शपथग्रहण में नहीं जाएंगे पीएम मोदी, भारत की ओर से ये नेता होंगे शामिल

15 February 2026 - 6:03 PM
Photo of आसमान में छाए काले बादल, क्या कोलंबो में बारिश बिगाड़ेगी खेल? अगर हां तो जानें परिणाम

आसमान में छाए काले बादल, क्या कोलंबो में बारिश बिगाड़ेगी खेल? अगर हां तो जानें परिणाम

15 February 2026 - 4:23 PM
Photo of सीरिया में ISIS पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’ के तहत किए 10 जोरदार हमले

सीरिया में ISIS पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’ के तहत किए 10 जोरदार हमले

15 February 2026 - 3:05 PM
Photo of कैलिफोर्निया में लापता भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया की मौत, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले में कर रहे थे पढ़ाई

कैलिफोर्निया में लापता भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया की मौत, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले में कर रहे थे पढ़ाई

15 February 2026 - 9:36 AM
Photo of डॉ. तरुणजीत सिंह बुतालिया ने लाहौर एचिसन कॉलेज में कराया शबद कीर्तन, 80 वर्षों बाद सिख अरदास आयोजित

डॉ. तरुणजीत सिंह बुतालिया ने लाहौर एचिसन कॉलेज में कराया शबद कीर्तन, 80 वर्षों बाद सिख अरदास आयोजित

13 February 2026 - 7:25 PM
Photo of Bangladesh Elections : पीएम मोदी ने तारिक रहमान से की फोन पर बात, BNP की प्रचंड जीत

Bangladesh Elections : पीएम मोदी ने तारिक रहमान से की फोन पर बात, BNP की प्रचंड जीत

13 February 2026 - 6:12 PM
Photo of Bangladesh Elections Results : तारिक रहमान की प्रचंड जीत, 48% वोटिंग, 4 लोगों की मौत, 3 घायल

Bangladesh Elections Results : तारिक रहमान की प्रचंड जीत, 48% वोटिंग, 4 लोगों की मौत, 3 घायल

13 February 2026 - 10:58 AM
Photo of PM मोदी ने BNP की जीत पर तारिक रहमान को बधाई दी, भारत-बांग्लादेश रिश्तों में मजबूती का संकेत

PM मोदी ने BNP की जीत पर तारिक रहमान को बधाई दी, भारत-बांग्लादेश रिश्तों में मजबूती का संकेत

13 February 2026 - 10:53 AM
Photo of बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के संकेत: तारिक रहमान की वापसी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत से शेख हसीना युग पर विराम

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के संकेत: तारिक रहमान की वापसी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत से शेख हसीना युग पर विराम

13 February 2026 - 9:40 AM
Back to top button