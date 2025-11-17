फटाफट पढ़ें

पंजाब में पुलिस ने 298 जगहों पर छापेमारी की

72 तस्कर पकड़े गए और 46 एफआईआर दर्ज हुईं

हेरोइन, अफीम और ड्रग मनी बरामद हुई

निगरानी हेतु पाँच सदस्यीय कमेटी बनाई गई

35 लोग नशा छोड़कर पुनर्वास के लिए तैयार हुए

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशों के पूरी तरह खात्मे के लिए चलाई जा रही मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” को 260वें दिन भी जारी रखते हुए, पंजाब पुलिस ने आज 298 स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान राज्यभर में 46 एफआईआर दर्ज कर 72 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही 260 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 36,855 हो गई है.

निगरानी के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित

इस छापेमारी के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 3.1 किलोग्राम हेरोइन, 1.5 किलोग्राम अफीम, 215 नशीली गोलियाँ और 1.5 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशामुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार ने इस अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है.

35 लोग पुनर्वास के लिए तैयार

इस ऑपरेशन के दौरान 59 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में 298 छापे मारे. दिनभर चले इस अभियान में पुलिस टीमों ने 315 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की. राज्य सरकार ने नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशामुक्ति और रोकथाम (ईडीपी) – लागू की है. इसी ‘डी-एडिक्शन’ हिस्से के तहत पंजाब पुलिस ने आज 35 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप