Punjab

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 260वें दिन, पंजाब पुलिस ने 3.1 किलो हेरोइन, 1.5 किलो अफीम जब्त की, 72 तस्कर गिरफ्तार

Ajay Yadav17 November 2025 - 10:16 AM
1 minute read
Punjab News :
फटाफट पढ़ें

  • पंजाब में पुलिस ने 298 जगहों पर छापेमारी की
  • 72 तस्कर पकड़े गए और 46 एफआईआर दर्ज हुईं
  • हेरोइन, अफीम और ड्रग मनी बरामद हुई
  • निगरानी हेतु पाँच सदस्यीय कमेटी बनाई गई
  • 35 लोग नशा छोड़कर पुनर्वास के लिए तैयार हुए

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशों के पूरी तरह खात्मे के लिए चलाई जा रही मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” को 260वें दिन भी जारी रखते हुए, पंजाब पुलिस ने आज 298 स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान राज्यभर में 46 एफआईआर दर्ज कर 72 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही 260 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 36,855 हो गई है.

निगरानी के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित

इस छापेमारी के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 3.1 किलोग्राम हेरोइन, 1.5 किलोग्राम अफीम, 215 नशीली गोलियाँ और 1.5 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशामुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार ने इस अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है.

35 लोग पुनर्वास के लिए तैयार

इस ऑपरेशन के दौरान 59 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में 298 छापे मारे. दिनभर चले इस अभियान में पुलिस टीमों ने 315 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की. राज्य सरकार ने नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशामुक्ति और रोकथाम (ईडीपी) – लागू की है. इसी ‘डी-एडिक्शन’ हिस्से के तहत पंजाब पुलिस ने आज 35 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है.

