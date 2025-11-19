राष्ट्रीय

“डिजिटल इंडिया” मिशन की ओर एक और कदम, नया आधार कार्ड सिर्फ फोटो और QR कोड के साथ होगा जारी

Shanti Kumari19 November 2025 - 1:40 PM
1 minute read
Aadhaar Card Update

Aadhaar Card Update : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड को अब और भी सुरक्षित बनाने का फैसला लिया है। लोगों से जुड़ी जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से UIDAI अब सिर्फ धारक की तस्वीर और क्यूआर कोड के साथ आधार कार्ड जारी करने पर विचार कर रहा है, जिससे लोगों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता बरकरार रहे।

QR कोड से मिलेगी जानकारी

QR कोड के माध्यम से धारक का नाम, जन्मतिथि और अन्य बुनियादी विवरण डिजिटल रूप में स्कैन किए जा सकेंगे। इसका मतलब है कि दस्तावेज़ की प्रमाणीकरण प्रक्रिया अब और भी आसान और तेज़ हो जाएगी। इससे बैंक, मोबाइल कंपनियों और अन्य सरकारी सेवाओं में यह डिजिटल पहचान इस्तेमाल की जा सकेगी।

सुरक्षा और गोपनीयता पर जोर

UIDAI का कहना है कि नए आधार कार्ड का डिज़ाइन गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति केवल QR कोड स्कैन करके आवश्यक जानकारी ही प्राप्त कर सकेगा, जिससे व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग कम होगा।

डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम

यह कदम भारत सरकार के “डिजिटल इंडिया” मिशन को और मजबूत बनाने की दिशा में लिया गया है। नागरिक अब अपने आधार कार्ड को डिजिटल रूप में भी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे कागज़ पर निर्भरता कम होगी और सरकारी तथा निजी संस्थाओं में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेज़ होगी।

कैसे मिलेगा नया आधार कार्ड

UIDAI ने कहा है कि पुराने आधार कार्ड धारक भी अपने कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए UIDAI की वेबसाइट या नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। नए कार्ड में QR कोड स्कैन करने पर आवश्यक जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी।

Shanti Kumari19 November 2025 - 1:40 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of राहुल गांधी पर 272 वरिष्ठ नागरिकों का खुला पत्र, चुनाव आयोग पर उठाए सवालों को बताया खतरा

राहुल गांधी पर 272 वरिष्ठ नागरिकों का खुला पत्र, चुनाव आयोग पर उठाए सवालों को बताया खतरा

19 November 2025 - 2:03 PM
Photo of दिल्ली कार ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर अबू उकासा के सीधे नियंत्रण में रेडिकलाइज, जैश-ए-मोहम्मद का ऑपरेशन तुर्की से संचालित

दिल्ली कार ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर अबू उकासा के सीधे नियंत्रण में रेडिकलाइज, जैश-ए-मोहम्मद का ऑपरेशन तुर्की से संचालित

18 November 2025 - 2:46 PM
Photo of ICT के फैसले से पहले बांग्लादेश हाई अलर्ट पर, आवामी लीग ने किया बंद का ऐलान

ICT के फैसले से पहले बांग्लादेश हाई अलर्ट पर, आवामी लीग ने किया बंद का ऐलान

17 November 2025 - 9:00 AM
Photo of अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर का बड़ा बयान, कहा-‘इन डॉक्टरों का विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं’

अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर का बड़ा बयान, कहा-‘इन डॉक्टरों का विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं’

12 November 2025 - 3:03 PM
Photo of सुसाइड बॉम्बर के रूप में उमर उ नबी की पहचान, ‘फरीदाबाद मॉड्यूल’ से तार जुड़ने की संभावना

सुसाइड बॉम्बर के रूप में उमर उ नबी की पहचान, ‘फरीदाबाद मॉड्यूल’ से तार जुड़ने की संभावना

11 November 2025 - 8:21 PM
Photo of 1 दिसंबर से शुरु होगा शीतकालीन सत्र, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

1 दिसंबर से शुरु होगा शीतकालीन सत्र, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

8 November 2025 - 5:29 PM
Photo of ‘वंदे मातरम’ को पूरे हुए 150 साल, पीएम मोदी ने कहा – यह केवल गीत नहीं, भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति है

‘वंदे मातरम’ को पूरे हुए 150 साल, पीएम मोदी ने कहा – यह केवल गीत नहीं, भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति है

7 November 2025 - 1:22 PM
Photo of देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची अपडेट का दूसरा चरण शुरू, जानें प्रक्रिया

देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची अपडेट का दूसरा चरण शुरू, जानें प्रक्रिया

4 November 2025 - 5:54 PM
Photo of ग्रेटर नोएडा में U-14 क्रिकेट टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत, पहले दिन खेले गए दो मुकाबले

ग्रेटर नोएडा में U-14 क्रिकेट टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत, पहले दिन खेले गए दो मुकाबले

1 November 2025 - 6:49 PM
Photo of मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने माहेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज के वार्षिक समारोह में किया शिरकत, गरीब बच्चों की शिक्षा पहल की खुले दिल से प्रशंसा की

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने माहेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज के वार्षिक समारोह में किया शिरकत, गरीब बच्चों की शिक्षा पहल की खुले दिल से प्रशंसा की

1 November 2025 - 6:25 PM
Back to top button