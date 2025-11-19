Aadhaar Card Update : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड को अब और भी सुरक्षित बनाने का फैसला लिया है। लोगों से जुड़ी जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से UIDAI अब सिर्फ धारक की तस्वीर और क्यूआर कोड के साथ आधार कार्ड जारी करने पर विचार कर रहा है, जिससे लोगों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता बरकरार रहे।

QR कोड से मिलेगी जानकारी

QR कोड के माध्यम से धारक का नाम, जन्मतिथि और अन्य बुनियादी विवरण डिजिटल रूप में स्कैन किए जा सकेंगे। इसका मतलब है कि दस्तावेज़ की प्रमाणीकरण प्रक्रिया अब और भी आसान और तेज़ हो जाएगी। इससे बैंक, मोबाइल कंपनियों और अन्य सरकारी सेवाओं में यह डिजिटल पहचान इस्तेमाल की जा सकेगी।

सुरक्षा और गोपनीयता पर जोर

UIDAI का कहना है कि नए आधार कार्ड का डिज़ाइन गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति केवल QR कोड स्कैन करके आवश्यक जानकारी ही प्राप्त कर सकेगा, जिससे व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग कम होगा।

डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम

यह कदम भारत सरकार के “डिजिटल इंडिया” मिशन को और मजबूत बनाने की दिशा में लिया गया है। नागरिक अब अपने आधार कार्ड को डिजिटल रूप में भी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे कागज़ पर निर्भरता कम होगी और सरकारी तथा निजी संस्थाओं में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेज़ होगी।

कैसे मिलेगा नया आधार कार्ड

UIDAI ने कहा है कि पुराने आधार कार्ड धारक भी अपने कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए UIDAI की वेबसाइट या नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। नए कार्ड में QR कोड स्कैन करने पर आवश्यक जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी।