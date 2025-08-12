Delhi NCRबड़ी ख़बर

आज खुलेगा बड़ा राज! पीएम मोदी और जेपी नड्डा बताएंगे NDA के उपराष्ट्रपति का नाम

Amzad Khan12 August 2025 - 12:25 PM
2 minutes read
NDA Vice President Candidate
एनडीए के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार

अहम बातें एक नजर में :

  • उपराष्ट्रपति चुनाव की हलचल तेज – पीएम मोदी और जेपी नड्डा आज एनडीए के उम्मीदवार का नाम तय करेंगे.
  • मीटिंग में दिग्गज नेता शामिल – राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक, अमित शाह, चिराग पासवान, श्रीकांत शिंदे, लवू कृष्ण देवरायलु और रामदास अठावले मौजूद.
  • शिवसेना का पहले से समर्थन – एकनाथ शिंदे ने भाजपा उम्मीदवार को बिना शर्त समर्थन दिया.
  • क्यों जरूरी हुआ चुनाव – मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया.
  • चुनाव और नामांकन की तारीखें – नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त, चुनाव 9 सितंबर को होगा.
  • एनडीए के पास बढ़त – संसद में बहुमत के चलते एनडीए के उम्मीदवार की जीत लगभग तय.

NDA Vice President Candidate : दिल्ली में राजनीति का पारा दिन-ब-दिन अपने चरम पर आता जा रहा है. जिसकी वजह भी बेहद खास है. जहां उपराष्ट्रपति पद का चुनाव! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन करेंगे.

गुरुवार को हुई एनडीए नेताओं की हाई-लेवल मीटिंग में यह तो साफ हो गया था कि उम्मीदवार का नाम चुनने की जिम्मेदारी पीएम मोदी और नड्डा को सौंपी जाएगी. वहीं इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जो भी नाम पीएम और नड्डा तय करेंगे, एनडीए के सभी सहयोगी दल बिना शर्त उसका समर्थन देंगे.

शिवसेना ने पहले ही दिया समर्थन

हालांकि इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, लोजपा के चिराग पासवान, टीडीपी के लवू कृष्ण देवरायलु और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले भी शामिल रहे. गौर करने वाली बात यह रही कि शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पहले ही भाजपा उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं.

क्यों हो रहा है चुनाव?

दरअसल, मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया. जबकि, उनके इस्तीफे के बाद से ही सरकार और उनके बीच मतभेद की चर्चाएं भी खूब हो रही हैं. अब चुनाव 9 सितंबर को होगा और नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त तय की गई है.

किसके पास बढ़त?

बता दे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है. संसद में एनडीए के पास साफ बहुमत है, जिसको देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि उनके उम्मीदवार की जीत लगभग तय है. मालूम हो कि उपराष्ट्रपति न केवल देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद तैनात होते हैं, बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं. इसलिए यह चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति का अहम किरदार है. अब देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी और जेपी नड्डा किस चेहरे को चुनते हैं, वहीं इस बात को लेकर पूरें देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर कौन आने वाले सालों में संसद के ऊपरी सदन की कमान संभालेगा ?

यह भी पढ़ें : आसिम मुनीर की परमाणु धमकी पर भड़के कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जानें क्या कहा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan12 August 2025 - 12:25 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बारिश का रेड अलर्ट जारी, दिल्ली में रातभर झमाझम बारिश, जानें मौसम का ताजा हाल

बारिश का रेड अलर्ट जारी, दिल्ली में रातभर झमाझम बारिश, जानें मौसम का ताजा हाल

12 August 2025 - 8:10 AM
Photo of Delhi-NCR में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, आठ हफ्तों में डॉग शेल्टर भेजने का दिया आदेश

Delhi-NCR में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, आठ हफ्तों में डॉग शेल्टर भेजने का दिया आदेश

11 August 2025 - 3:32 PM
Photo of दिल्ली में हंगामा! इंडिया गठबंधन के सांसदों को चुनाव आयोग जाने से रोका, संजय राउत बोले- क्या हम आतंकी हैं?

दिल्ली में हंगामा! इंडिया गठबंधन के सांसदों को चुनाव आयोग जाने से रोका, संजय राउत बोले- क्या हम आतंकी हैं?

11 August 2025 - 3:15 PM
Photo of SIR और ‘वोट चोरी’ के खिलाफ मार्च में पुलिस ने रोका, बैरिकेड पर चढ़कर आगे बढ़े अखिलेश यादव

SIR और ‘वोट चोरी’ के खिलाफ मार्च में पुलिस ने रोका, बैरिकेड पर चढ़कर आगे बढ़े अखिलेश यादव

11 August 2025 - 2:11 PM
Photo of RTI से खुलासा, डिसिल्टिंग घोटाले को छुपाने के लिए दस्तावेज नष्ट कर रही है भाजपा सरकार : AAP नेता सौरभ भारद्वाज

RTI से खुलासा, डिसिल्टिंग घोटाले को छुपाने के लिए दस्तावेज नष्ट कर रही है भाजपा सरकार : AAP नेता सौरभ भारद्वाज

11 August 2025 - 7:45 AM
Photo of स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में तिरंगे का मेगा मेन्टेनेन्स, बदले जाएंगे 500 झंडे

स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में तिरंगे का मेगा मेन्टेनेन्स, बदले जाएंगे 500 झंडे

10 August 2025 - 10:08 PM
Photo of बारिश में डूबी सरकार: जलभराव और हादसों पर AAP का BJP पर तीखा हमला

बारिश में डूबी सरकार: जलभराव और हादसों पर AAP का BJP पर तीखा हमला

9 August 2025 - 8:04 PM
Photo of RG Kar Case की बरसी पर बंगाल में सियासी विस्फोट: नबन्ना मार्च में हंगामा, पुलिस-पार्टी आमने-सामने!

RG Kar Case की बरसी पर बंगाल में सियासी विस्फोट: नबन्ना मार्च में हंगामा, पुलिस-पार्टी आमने-सामने!

9 August 2025 - 7:11 PM
Photo of दिल्ली में बारिश के बीच मौत का मंजर: दीवार गिरने से 7 की दर्दनाक मौत, बच्चे भी शामिल!

दिल्ली में बारिश के बीच मौत का मंजर: दीवार गिरने से 7 की दर्दनाक मौत, बच्चे भी शामिल!

9 August 2025 - 4:23 PM
Photo of दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा, भारी बारिश की वजह से घर की दीवार गिरी, 7 लोगों की मौत, कई घायल

दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा, भारी बारिश की वजह से घर की दीवार गिरी, 7 लोगों की मौत, कई घायल

9 August 2025 - 3:31 PM
Back to top button