Shashi Tharoor : कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आसिम मुनीर अक्सर पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय के सामने इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें लगता है कि इससे उसकी स्थिति मजबूत होती है.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीते सोमवार को पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर की ओर से दिए गए परमाणु हमले की धमकी का जवाब दिया है. शशि थरूर ने कहा कि हम ऐसी किसी भी परमाणु धमकी के आगे झुकने वाले नही हैं. मंत्रालय ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है.

खरगे के डिनर में शामिल हुए शशि थरूर

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए आयोजित डिनर में शामिल होने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, आसिम मुनीर को पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय के सामने इस तरह की बातें करने की आदत है, जिससे वह अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है. लेकिन भारत को पता है कि ऐसी चीजों से हवा में और जमीन पर कैसे निपटना है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं हूं.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को विदेश मामलों की स्थायी समिति की बैठक के बाद कहा, अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर द्वारा भारत को दी गई परमाणु धमकी पर समिति में चर्चा हुई. समिति ने एक मित्र देश की जमीन के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है.

पाकिस्तान की परमाणु धमकी पर मंत्रालय ने दी प्रतिक्रिया

विदेश मामलों की स्थायी समिति के चेयरमैन शशि थरूर ने कहा, समिति ने चिंता जताई है कि एक मित्र देश (अमेरिका) की जमीन का इस तरह से हमारे खिलाफ कुछ कहने के लिए दुरुपयोग किया गया. साथ ही, परमाणु धमकियों की जो आदत पाकिस्तान को है, उस पर विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में स्पष्ट प्रतिक्रिया दी गई है. हम भी उसी बयान को दोहराते हैं. समिति का दृष्टिकोण भी वही है, भारत पर कोई परमाणु धमकी काम नहीं करेगा और इस पर किसी भी दल की असहमति नहीं है.

मुनीर ने भारत से संघर्ष में परमाणु धमकी दी

पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका के फ्लोरिडा में पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में भारत के साथ किसी भी संघर्ष की स्थिति में पाकिस्तान को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस होता है, तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर भारत समेत आधी दुनिया को निशाना बना सकता है.

