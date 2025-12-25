Other Statesराज्य

1.1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओवादी भी ढेर

Ajay Yadav25 December 2025 - 3:25 PM
1 minute read
Orissa Naxali Encounter :
1.1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओवादी भी ढेर

Orissa Naxali Encounter : ओडिशा पुलिस और सुरक्षा बलों ने क्रिसमस के दिन एक बड़े ऑपरेशन में CPI (माओइस्ट) के सेंट्रल कमेटी सदस्य और ओडिशा में माओवादी गतिविधियों के प्रमुख कमांडर गणेश उइके को मार गिराया है. 69 वर्षी गणेश उइके पर 1.1 करोड़ रुपए का इनाम था. इस मुठभेड़ में कुल चार माओवादी मारे गए, जिनमें दो महिला कैडर भी शामिल हैं.

उड़ीसा पुलिस के नक्सल ऑपरेशन के DIG अखिलेश्वर सिंह ने बताया कि उड़ीसा की स्पेशल फोर्स SOG के साथ CRPF और BSF की संयुक्त टीमों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. उन्होंने कहा कि गणेश उइके का एनकाउंटर उड़ीसा के कंधमाल जिले और गंजम जिले की सीमा पर स्थित राम्पा जंगल में हुआ.

इंटेलिजेंस पर ऑपरेशन शुरू

स्पेशल इंटेलिजेंस विंग से मिली जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था. जवानों को जंगल में देखकर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, इसके बाद जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया. भारी मुठभेड़ के बाद चार नक्सली मारे गए. मुठभेड़ वाली जगह से दो INSAS राइफल और एक .303 राइफल बरामद की गई.

गणेश उइके माओवादी गतिविधियों में सक्रिय

बता दें कि गणेश उइके काफी समय से ओडिशा में सक्रिय था और माओवादी संगठन में अहम भूमिका निभा रहा था. उसे ओडिशा राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वह छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय था. रिपोर्ट्स के अनुसार, गणेश उइके साउथ सब जोनल का इंचार्ज था और सात राज्यों में उसकी तलाश की जा रही थी. अब उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है.

जंगल में कंबिंग ऑपरेशन जारी

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इसे ओडिशा में माओवादी गतिविधियों के लिए बड़ा झटका बताया है. केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक पूरे देश से लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है और इसी उद्देश्य के तहत ओडिसा में ऑपरेशन तेज किए गए हैं. पुलिस ने कहा कि जंगल में कंबिंग ऑपरेशन जारी है, ताकि बचे हुए माओवादी कैडरों को पकड़ा जा सके.

ये भी पढ़ें- न्यूजीलैंड में सिखों का धार्मिक जुलूस रोका गया, जीसस-जीसस के लगाए नारे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav25 December 2025 - 3:25 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of हरियाणा के युवाओं के साथ नाइंसाफी पर भड़के अनुराग ढांडा, BJP सरकार को दी चेतावनी

हरियाणा के युवाओं के साथ नाइंसाफी पर भड़के अनुराग ढांडा, BJP सरकार को दी चेतावनी

26 December 2025 - 7:25 PM
Photo of उदयपुर में सामूहिक बलात्कार, एक महिला ही बनी रेप की साजिशकर्ता

उदयपुर में सामूहिक बलात्कार, एक महिला ही बनी रेप की साजिशकर्ता

26 December 2025 - 7:10 PM
Photo of बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला, क्रिसमस डे से जुड़ा है मामला

बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला, क्रिसमस डे से जुड़ा है मामला

26 December 2025 - 6:15 PM
Photo of फास्ट फूड का शौक बना अहाना की मौत का कारण, आखिरी इच्छा चर्चा में

फास्ट फूड का शौक बना अहाना की मौत का कारण, आखिरी इच्छा चर्चा में

26 December 2025 - 5:40 PM
Photo of पत्नी के मायके जाने से नाराज हुआ पति, ससुर के घर पर चलाया बुलडोजर

पत्नी के मायके जाने से नाराज हुआ पति, ससुर के घर पर चलाया बुलडोजर

26 December 2025 - 5:03 PM
Photo of अलीगढ़ के उदयपुर मार्ग पर कार में दो युवकों की लाश बरामद, जांच में जुटी पुलिस

अलीगढ़ के उदयपुर मार्ग पर कार में दो युवकों की लाश बरामद, जांच में जुटी पुलिस

26 December 2025 - 4:25 PM
Photo of BMC चुनाव के लिए हुआ सीटों का बटवारा, जानें कौन कितनी सीटों पर अजमाएगा किस्मत?

BMC चुनाव के लिए हुआ सीटों का बटवारा, जानें कौन कितनी सीटों पर अजमाएगा किस्मत?

26 December 2025 - 3:52 PM
Photo of तेज प्रताप यादव को किसने दी जान से मारने की धमकी? सम्राट चौधरी से की सुरक्षा की मांग

तेज प्रताप यादव को किसने दी जान से मारने की धमकी? सम्राट चौधरी से की सुरक्षा की मांग

26 December 2025 - 1:13 PM
Photo of अरोड़ा–मांझी बैठक के बाद एमएसएमई मंत्रालय ने जालंधर में खेल प्रौद्योगिकी विस्तार केंद्र को दी मंजूरी

अरोड़ा–मांझी बैठक के बाद एमएसएमई मंत्रालय ने जालंधर में खेल प्रौद्योगिकी विस्तार केंद्र को दी मंजूरी

25 December 2025 - 8:23 PM
Photo of 31 दिसंबर को होगी ऑल इंडिया सर्विसेज़ टेबल टेनिस टूर्नामेंट के लिए पंजाब टीमों की ट्रायल

31 दिसंबर को होगी ऑल इंडिया सर्विसेज़ टेबल टेनिस टूर्नामेंट के लिए पंजाब टीमों की ट्रायल

25 December 2025 - 7:48 PM
Back to top button