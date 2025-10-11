फटाफट पढ़ें

अफगान प्रेस में महिला पत्रकार बाहर रही

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला किया

इसे ‘नारी शक्ति’ का खोखलापन बताया

भारत ने महिला पत्रकार बुलाने का सुझाव दिया

तालिबान ने इस मामले में अंतिम निर्णय लिया

Rahul Gandh : एक दिन पहले अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान केवल कुछ चुनिंदा पत्रकारों को आमंत्रित किया गया, जबकि महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया.

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री पर प्रतिबंध को लेकर विवाद बढ़ गया है. प्रियंका गांधी वाड्रा, महुआ मोइत्रा और पी. चिदंबरम के बाद अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला. राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी उनके नारी शक्ति नारों के खोखलेपन को उजागर करती है.

राहुल गांधी ने महिला पत्रकार बहिष्कार पर आलोचना की

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, “मोदी जी, जब आप किसी सार्वजनिक मंच पर महिला पत्रकारों को बाहर रखने की अनुमति देते हैं, तो आप भारत की हर महिला को यह संदेश दे रहे हैं कि आप उनके अधिकारों के लिए खड़े होने में कमजोर हैं.” उन्होंने आगे कहा, ‘हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है. इस तरह के भेदभाव पर आपकी चुप्पी आपके ‘नारी शक्ति’ नारों की खोखलापन दिखाती है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को बाहर रखा

गौरतलब है कि एक दिन पहले अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस दौरान केवल चुनिंदा पत्रकारों को आमंत्रित किया गया, जबकि महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया था.

मुत्ताकी ने इससे पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ विस्तृत बातचीत की थी. सूत्रों के अनुसार, भारतीय पक्ष ने अफगान अधिकारियों को महिला पत्रकारों को आमंत्रित करने का सुझाव दिया था, लेकिन अंतिम निर्णय तालिबान अधिकारियों ने लिया. काबुल में तालिबान शासन द्वारा महिलाओं के अधिकार सीमित करने पर पहले भी संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने कड़ी आलोचना की है.

