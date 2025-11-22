राष्ट्रीय

भागवत RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं के लिए कह दी बहुत बड़ी बात..जो अब तक कभी नहीं कहा

Mohan Bhagwat

Imphal : हिंदुत्व और समाजिक एकता को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर दौरे पर बड़ा बयान दिया। इंफाल में जनजातीय नेताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि “अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी।”

RSS का उद्देश्य और समाजिक भूमिका

उन्होंने कहा कि हमने समाज का एक बेसिक नेटवर्क बनाया है, उसके चलते हिंदू समाज रहेगा। अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। भागवत ने इस दौरान सामाजिक एकता और भारतीय सभ्यता की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संघ किसी के खिलाफ नहीं है और इसका उद्देश्य समाज को नष्ट करना नहीं बल्कि समाज को समृद्ध और सशक्त बनाना है। संघ राजनीति नहीं करता और न ही किसी संगठन को रिमोट कंट्रोल से चलाता है। यह केवल मित्रता, स्नेह और सामाजिक सद्भाव के माध्यम से काम करता है।

हिंदू समाज की अमरता और भारतीय सभ्यता

उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता अमर है और हमारे समाज का बेसिक नेटवर्क बनाए रखने के कारण हिंदू समाज सुरक्षित रहेगा। भागवत ने उदाहरण देते हुए कहा कि यूनान, मिस्र और रोम जैसी सभ्यताएँ मिट गईं, लेकिन भारत अभी भी कायम है। धर्म का सही मार्गदर्शन और सामाजिक कर्तव्य समय-समय पर हिंदू समाज ही देता है।

भागवत ने ब्रिटिश साम्राज्य और स्वतंत्रता संग्राम का उदाहरण देते हुए कहा कि 1857 से 1947 तक भारत की आज़ादी के लिए लगातार प्रयास किए गए। उन्होंने यह भी बताया कि जैसे नक्सलवाद समाज के निर्णायक कदम से खत्म हुआ, वैसे ही हर समस्या का अंत संभव है।

इतिहास और संघर्ष का उदाहरण

RSS प्रमुख का यह बयान न केवल हिंदू समाज की सुरक्षा बल्कि सामाजिक एकता और भारतीय सभ्यता की मजबूती पर भी जोर देता है। उनका संदेश साफ है कि समाजिक समृद्धि और संस्कृति की रक्षा ही संगठन का मुख्य उद्देश्य है।

