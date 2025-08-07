फटाफट पढ़ें

घाना में सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश, आठ की मौत

हेलीकॉप्टर अकरा से उड़ान भरने के बाद रडार से गायब

मलबा अशांति क्षेत्र में मिला, जांच जारी

सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया

2014 और 2012 में भी घाना में बड़े हादसे हुए थे

Ghana Incident : घाना की सेना ने जानकारी दी कि हेलीकॉप्टर ने सुबह अकरा, जो राजधानी है, से उड़ान भरी थी और उत्तर-पश्चिम दिशा में अशांति क्षेत्र के ओबुआसी स्थित सोने की खदानों के इलाके की ओर बढ़ रहा था, तभी वह रडार से गायब हो गया.

अफ्रीकी देश घाना में हुए एक सैन्य हेलीकॉप्टर हादसे में देश के रक्षा और पर्यावरण मंत्री समेत आठ लोगों की मौत हो गई है. राष्ट्रपति कार्यालय ने इस बारे में जानकारी दी. वायु सेना का हेलीकॉप्टर देश के दक्षिणी हिस्से में एक जंगल में गिर गया. इस दुर्घटना में दो मंत्री और दो शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे. यह हादसा घाना में पिछले एक दशक में हुई सबसे बड़ी हवाई दुर्घटनाओं में से एक था. घाना की सेना ने बताया कि हेलीकॉप्टर ने सुबह राजधानी अकरा से उड़ान भरी थी और उत्तर-पश्चिम दिशा में अशांति क्षेत्र के ओबुआसी स्थित सोने की खदानों के इलाके की ओर जा रहा था, तभी रडार से गायब हो गया.

हादसे के बाद इसका मलबा अशांति के अंदासी क्षेत्र में मिला. हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है और सेना ने कहा है कि मामले की जांच जारी है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हादसे में रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमान बोआमाह और पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुर्तला मुहम्मद के साथ सत्तारूढ़ दल नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस के उपाध्यक्ष सैमुअल सरपोंग, शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुनुरू मोहम्मद और चालक दल के चार सदस्य मारे गए.

घाना सरकार ने इस दुर्घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है. इसके साथ ही, रक्षा मंत्री बोआमा के आवास और पार्टी मुख्यालय पर शोक जमा करने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा. सरकारी मीडिया ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान एक Z-9 हेलीकॉप्टर था, जिसे परिवहन और चिकित्सा निकासी के लिए किया जाता है. दुर्घटनास्थल का एक मोबाइल फोन फुटेज सामने आया है, जिसमें घने जंगल वाले इलाके में सुलगता हुआ हेलीकॉप्टर का मलबा दिखाई दे रहा है.

2014 और 2012 में भी हुए थे बड़े हादसे

इससे पहले, मई 2014 में घाना के तट पर एक सेवा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें कम से कम तीन लोग अपनी जान गंवा बैठे थे. वहीं, 2012 में राजधानी अकरा में एक मालवाहक विमान रनवे से फिसलकर यात्रियों से भरी एक बस से टकरा गया था, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए थे.

