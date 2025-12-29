विदेश

मेक्सिको में भीषण हादसा, पटरी से उतरी ट्रेन , 98 लोग घायल, एक दर्जन से अधिक की मौत

Shanti Kumari29 December 2025 - 4:54 PM
1 minute read
Mexico Train Accident

Mexico Train Accident : मेक्सिको के दक्षिणी राज्य ओक्साका में भीषण रेल हादसा हुआ है। ट्रेन के पटरी से उतर जाने के बाद ट्रेन का इंजन पलट गया। ट्रेन में 241 यात्री और 9 क्रू मेंबर समेत कुल 250 लोग सवार थे। जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई,और 98 लोग घायल हैं।

ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा

जानकारी के मुताबिक, हादसा मेक्सिको की एक इंटरओशनिक ट्रेन में हुआ, जो प्रशांत महासागर तट (सलीना क्रूज) से खाड़ी तट (कोट्जाकोआल्कोस) को जोड़ने वाली लाइन पर चल रही थी। ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया, जिसके बाद कुछ डब्बे पलट गए। घटना के बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। सिविल प्रोटेक्शन टीम और मेडिकल यूनिट्स मौके पर पहुंचीं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है।

राष्ट्रपति और राज्य गवर्नर ने X पर किया पोस्ट

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम X पर पोस्ट कर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक दुखद हादसा है और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। वहीं ओअक्साका राज्य के गवर्नर सलोमोन जारा ने भी पोस्ट कर कहा कि सरकारी एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंच गई हैं, और जांच शुरू कर दी गई है। जिसमें स्पीड, ब्रेक फेलियर, ट्रैक की स्थिति आदि की जांच की जाएगी।

पहले भी रेल लाईन पर हुए हैं हादसे

जानकारी के मुताबिक घटनास्थल वाली जगह रेल लाइन माल और यात्री परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। इसे दक्षिणी मेक्सिको के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। हालांकि पहले भी इस लाईन पर छोटे हादसे हो चुके हैं। यह हादसा मेक्सिको की रेल सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। जांच के नतीजे आने के बाद और जानकारी सामने आएगी।

ये भी पढ़ें – “दुर्घटना से देर भली” कहावत को अपनाते तो शायद बच जाते, बोलेरो पर पलटी ट्रक, ड्राइवर की दर्दनाक मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari29 December 2025 - 4:54 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पाकिस्तान के सुपरस्टार खिलाड़ी ने पहनी भारतीय जर्सी और लहराया तिरंगा, पाक ने लगाया बैन

पाकिस्तान के सुपरस्टार खिलाड़ी ने पहनी भारतीय जर्सी और लहराया तिरंगा, पाक ने लगाया बैन

28 December 2025 - 5:58 PM
Photo of चीन में बना सबसे लंबा एक्सप्रेसवे टनल, 4 घंटे का सफर इतनी देर में होगा तय

चीन में बना सबसे लंबा एक्सप्रेसवे टनल, 4 घंटे का सफर इतनी देर में होगा तय

28 December 2025 - 4:58 PM
Photo of चीन की ट्रेन ने 2 सेकेंड में 700kmph की रफ्तार पकड़ी, देखें कैसे

चीन की ट्रेन ने 2 सेकेंड में 700kmph की रफ्तार पकड़ी, देखें कैसे

28 December 2025 - 3:56 PM
Photo of बांग्लादेश हिंसा पर खालिस्तानियों ने लगाए भारत विरोधी नारे, दूतावास के बाहर भारतीय हिंदू जमा

बांग्लादेश हिंसा पर खालिस्तानियों ने लगाए भारत विरोधी नारे, दूतावास के बाहर भारतीय हिंदू जमा

28 December 2025 - 12:16 PM
Photo of बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा, दीपू चंद्र दास की हत्या ने डर बढ़ाया

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा, दीपू चंद्र दास की हत्या ने डर बढ़ाया

28 December 2025 - 10:21 AM
Photo of भूकंप के झटकों से हिला ताइवान, इमारतें हिली, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.0

भूकंप के झटकों से हिला ताइवान, इमारतें हिली, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.0

28 December 2025 - 9:06 AM
Photo of बांग्लादेश में हिंदू बन रहे निशाना, HRCBM ने जताई गंभीर चिंता, कट्टरपंथियों के गलत आरोप

बांग्लादेश में हिंदू बन रहे निशाना, HRCBM ने जताई गंभीर चिंता, कट्टरपंथियों के गलत आरोप

27 December 2025 - 3:42 PM
Photo of Pakistan News : पाकिस्तान में राजनीतिक भूचाल, खैबर-पख्तूनख्वा CM के साथ मारपीट

Pakistan News : पाकिस्तान में राजनीतिक भूचाल, खैबर-पख्तूनख्वा CM के साथ मारपीट

27 December 2025 - 1:48 PM
Photo of विदेश में एक और भारतीय छात्र की दिनदहाड़े हत्या, दूतावास ने जताया शोक

विदेश में एक और भारतीय छात्र की दिनदहाड़े हत्या, दूतावास ने जताया शोक

26 December 2025 - 12:45 PM
Photo of अमेरिका ने नाइजीरिया में आईएसआईएस पर किया सटीक हवाई हमला

अमेरिका ने नाइजीरिया में आईएसआईएस पर किया सटीक हवाई हमला

26 December 2025 - 8:48 AM
Back to top button