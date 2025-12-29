Mexico Train Accident : मेक्सिको के दक्षिणी राज्य ओक्साका में भीषण रेल हादसा हुआ है। ट्रेन के पटरी से उतर जाने के बाद ट्रेन का इंजन पलट गया। ट्रेन में 241 यात्री और 9 क्रू मेंबर समेत कुल 250 लोग सवार थे। जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई,और 98 लोग घायल हैं।

ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा

जानकारी के मुताबिक, हादसा मेक्सिको की एक इंटरओशनिक ट्रेन में हुआ, जो प्रशांत महासागर तट (सलीना क्रूज) से खाड़ी तट (कोट्जाकोआल्कोस) को जोड़ने वाली लाइन पर चल रही थी। ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया, जिसके बाद कुछ डब्बे पलट गए। घटना के बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। सिविल प्रोटेक्शन टीम और मेडिकल यूनिट्स मौके पर पहुंचीं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है।

राष्ट्रपति और राज्य गवर्नर ने X पर किया पोस्ट

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम X पर पोस्ट कर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक दुखद हादसा है और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। वहीं ओअक्साका राज्य के गवर्नर सलोमोन जारा ने भी पोस्ट कर कहा कि सरकारी एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंच गई हैं, और जांच शुरू कर दी गई है। जिसमें स्पीड, ब्रेक फेलियर, ट्रैक की स्थिति आदि की जांच की जाएगी।

पहले भी रेल लाईन पर हुए हैं हादसे

जानकारी के मुताबिक घटनास्थल वाली जगह रेल लाइन माल और यात्री परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। इसे दक्षिणी मेक्सिको के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। हालांकि पहले भी इस लाईन पर छोटे हादसे हो चुके हैं। यह हादसा मेक्सिको की रेल सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। जांच के नतीजे आने के बाद और जानकारी सामने आएगी।

