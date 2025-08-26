बड़ी ख़बर

पीएम मोदी 28 अगस्त को जाएंगे जापान, जानें यह यात्रा क्यों है अहम? MEA ने दी जानकारी

Avinay Mishra26 August 2025 - 3:17 PM
2 minutes read

MEA : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को जापान के दौरे पर जाएंगे. पीएम मोदी की यात्रा पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा कई कारणों से अहम होने वाली है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी की 7 सालों में यह पहली जापाना यात्रा होगी. बताते चलें कि जापान दौरे के बाद पीएम मोदी चीन की यात्रा पर जाएंगे. वहां पर SCO समिट में हिस्सा लेंगे

भारत और जापान के बीच होगी द्विपक्षीय एजेंडे को लेकर बात

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की पीएम इशिबा के साथ पहली वार्षिक शिखर बैठक है. यह लगभग 7 वर्षों में उनकी पहली जापान यात्रा भी है. उन्होंने आखिरी बार 2018 में वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए यात्रा की थी. तब से, उन्होंने जापान का दौरा किया है, लेकिन वह बहुपक्षीय कार्यक्रमों और अन्य औपचारिक कार्यक्रमों के लिए रहा है. यह एक ऐसी यात्रा होगी जो पूरी तरह से भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय एजेंडे के लिए होगी.

29 और 30 अगस्त को रहेंगे जापान में

विदेश मंत्रालय ने कहा कि 2014 में पद ग्रहण करने के बाद से यह प्रधानमंत्री की जापान की आठवीं यात्रा भी है और यह हमारे विदेशी संबंधों में इस विशेष संबंध की उच्च प्राथमिकता को दर्शाता है. प्रधानमंत्री मोदी 28 अगस्त की शाम को जापान की यात्रा पर जा रहे हैं. वह जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 29 और 30 अगस्त को जापान में रहेंगे. यह कई कारणों से एक महत्वपूर्ण यात्रा है.

चीन दौरे को लेकर जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग परिषद (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक के लिए चीन के तियानजिन का दौरा करेंगे. एससीओ की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की तीन बुराइयों का मुकाबला करने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ की गई थी, जो अभी भी एक चुनौती बनी हुई हैं.

