UP News : समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है. इस मामले को लेकर ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने एक तरफ ऐसी टिप्पणियों की निंदा की, वहीं दूसरी ओर इसके लिए समाजवादी पार्टी को भी जिम्मेदार ठहराया है. राजभर का कहना है कि इस तरह की घटनाओं में सपा से जुड़े लोगों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता.

राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि किसी भी बेटी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी गलत और निंदनीय है. साथ ही उन्होंने सपा नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के भीतर इस तरह की भाषा और व्यवहार पर भी सवाल उठने चाहिए.

अदिति यादव मेरी भी बेटी है। लेकिन @yadavakhilesh जी को क्या कहूं? पूरी तरह से ट्विटर, एसी और पीसी के नेता हैं। कोई गंभीरता नहीं। अदिति के खिलाफ लाल-हरी टोपी वालों में से जिसने भी आपत्तिजनक पोस्ट की, वह शर्मनाक और गुनाह-ए-अज़ीम है।



लेकिन यह समय स्वयं अखिलेश यादव जी समेत सपाइयों… — Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) June 12, 2026

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप

अपने पोस्ट में ओम प्रकाश राजभर ने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर उनके और उनके परिवार को लेकर भी आपत्तिजनक बातें लिखी जाती रही हैं. राजभर ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति राजनीति को नुकसान पहुंचा रही है और इससे सामाजिक माहौल भी प्रभावित हो रहा है.

उन्होंने यह भी दावा किया कि इस तरह की घटनाओं के पीछे अक्सर राजनीतिक जुड़ाव वाले लोग ही होते हैं. साथ ही उन्होंने महिला सम्मान से जुड़े मुद्दों पर भी विभिन्न नेताओं के पुराने बयानों का उल्लेख करते हुए आलोचना की.

वहीं दूसरी ओर, इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है. पार्टी समर्थकों ने सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इस घटना पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है.

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