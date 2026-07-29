Gujaratराज्य

वलसाड बाढ़ त्रासदी में 45 से अधिक लोगों की मौत, AAP ने 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की

Ajay Yadav29 July 2026 - 8:42 AM
1 minute read
Gujarat News :
वलसाड बाढ़ त्रासदी में 45 से अधिक लोगों की मौत, AAP ने 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की

Gujarat News : गुजरात के वलसाड में आई भीषण बाढ़ में 45 से अधिक लोगों की मौत से आम आदमी पार्टी ने गहरा दुख व्यक्त किया है. पार्टी ने कहा कि इस आपदा में किसानों और छोटे व्यापारियों को भी भारी नुकसान हुआ है.

आम आदमी पार्टी के नेता प्रवीण राम ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की. पार्टी ने कहा कि वह इस मुश्किल घड़ी में बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है.

पार्टी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक न मुख्यमंत्री प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे हैं और न ही कोई मंत्री. आम आदमी पार्टी ने सरकार से मांग की है कि बाढ़ में जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, उन्हें तत्काल 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए.

ये भी पढ़ें- जंतर मंतर के प्रदर्शन से घर लौट रहे दो बच्चों के साथ मारपीट करने वाले सत्यम पंडित को गिरफ्तार करे पुलिस- सौरभ भारद्वाज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav29 July 2026 - 8:42 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of पेपर लीक के आरोपों पर CM भगवंत मान का पलटवार, बोले- ‘नो कैश, नो फरमाइश’, सिर्फ मेरिट पर दी सरकारी नौकरियां

पेपर लीक के आरोपों पर CM भगवंत मान का पलटवार, बोले- ‘नो कैश, नो फरमाइश’, सिर्फ मेरिट पर दी सरकारी नौकरियां

29 July 2026 - 8:22 AM
Photo of संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर भाजपा चलाएगी राष्ट्रव्यापी ‘समरसता संकल्प अभियान’

संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर भाजपा चलाएगी राष्ट्रव्यापी ‘समरसता संकल्प अभियान’

29 July 2026 - 7:56 AM
Photo of पद्म भूषण तरलोचन सिंह को प्रथम डॉ. रतन सिंह जग्गी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया

पद्म भूषण तरलोचन सिंह को प्रथम डॉ. रतन सिंह जग्गी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया

28 July 2026 - 1:19 PM
Photo of गैंगस्टरों पर वार का 188वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 476 स्थानों पर छापेमारी; 260 गिरफ्तार

गैंगस्टरों पर वार का 188वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 476 स्थानों पर छापेमारी; 260 गिरफ्तार

28 July 2026 - 12:37 PM
Photo of सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, मान सरकार ने बढ़ाया ठेका कर्मियों का मानदेय

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, मान सरकार ने बढ़ाया ठेका कर्मियों का मानदेय

28 July 2026 - 11:49 AM
Photo of अगली वर्धमान-आईची स्टील यूनिट 2,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी: CM मान

अगली वर्धमान-आईची स्टील यूनिट 2,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी: CM मान

28 July 2026 - 8:54 AM
Photo of पंजाब में 6 महीनों में 14 हजार से ज्यादा मरीजों को मिला सांस संबंधी बीमारियों का कैशलेस इलाज

पंजाब में 6 महीनों में 14 हजार से ज्यादा मरीजों को मिला सांस संबंधी बीमारियों का कैशलेस इलाज

27 July 2026 - 8:05 PM
Photo of रेत के ढेर में दबी जिंदगी, डंपर लोडिंग के दौरान मजदूर की दर्दनाक मौत

रेत के ढेर में दबी जिंदगी, डंपर लोडिंग के दौरान मजदूर की दर्दनाक मौत

27 July 2026 - 5:48 PM
Photo of राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, जांच के लिए नई SIT गठित

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, जांच के लिए नई SIT गठित

27 July 2026 - 4:35 PM
Photo of AK-47 विवाद: राहुल गांधी और BJP आमने-सामने, बयान पर तेज हुई सियासत

AK-47 विवाद: राहुल गांधी और BJP आमने-सामने, बयान पर तेज हुई सियासत

27 July 2026 - 2:59 PM
Back to top button