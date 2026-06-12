Weather News : देश में मानसून आगे बढ़ने की प्रक्रिया जारी है। गुरुवार को बंगाल की खाड़ी से आती मानसून की शाखा बिहार तक पहुंच गई। वहीं, मुंबई में मानसून अपेक्षित गति से पीछे चल रहा है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले तीन दिनों में मानसून झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश तक प्रवेश कर सकता है। केरल में 4 जून को एंट्री के बाद मात्र आठ दिन में यह 17 राज्यों तक फैल चुका है।

बिहार में 10 लोगों की मौत

दिल्ली-NCR और हरियाणा में गुरुवार रात तेज हवाओं की गति 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई, जिससे गर्मी में राहत मिली। बिहार के 12 जिलों में आंधी और बारिश के चलते बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हुई। गुजरात को छोड़कर अधिकांश राज्यों में प्री-मानसून सक्रिय है।

तटीय जिलों में तेज हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब सहित 22 राज्यों में आंधी और बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में धूल भरी आंधी की संभावना है। महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा में उमस भरा मौसम रहेगा, जबकि केरल और कर्नाटक के तटीय जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं। तेलंगाना, विदर्भ और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है।

प्रशांत महासागर में बनने वाला अल नीनो

अमेरिकी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) ने अल नीनो की शुरुआत की पुष्टि की है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रशांत महासागर में बनने वाला अल नीनो 1997 के रिकॉर्ड अल नीनो के बराबर या उससे अधिक शक्तिशाली हो सकता है। संभावना है कि यह वर्ष के अंत तक सबसे बड़े अल नीनो घटनाक्रमों में शामिल हो जाएगा।

देश के कई हिस्सों में तापमान अधिक

बारिश के बावजूद देश के कई हिस्सों में तापमान अधिक बना हुआ है। बठिंडा (पंजाब) में 46.2°C, श्रीगंगानगर (राजस्थान) में 44.6°C, झांसी (यूपी) में 43.4°C, वर्धा (महाराष्ट्र) में 44.5°C और खजुराहो (मध्य प्रदेश) में 43°C दर्ज किया गया।

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बारिश की संभावना

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 50-70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश जारी रहेगी, विशेषकर कर्नाटक और केरल के तटीय जिलों में भारी बारिश की संभावना है।

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