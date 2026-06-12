Delhi NCRRajasthanमौसम

दिल्ली-MP-राजस्थान समेत 22 राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, बिहार में बिजली गिरने से 10 की मौत

Karan Panchal12 June 2026 - 1:11 PM
2 minutes read
Weather News
दिल्ली-MP-राजस्थान समेत 22 राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, बिहार में बिजली गिरने से 10 की मौत

Weather News : देश में मानसून आगे बढ़ने की प्रक्रिया जारी है। गुरुवार को बंगाल की खाड़ी से आती मानसून की शाखा बिहार तक पहुंच गई। वहीं, मुंबई में मानसून अपेक्षित गति से पीछे चल रहा है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले तीन दिनों में मानसून झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश तक प्रवेश कर सकता है। केरल में 4 जून को एंट्री के बाद मात्र आठ दिन में यह 17 राज्यों तक फैल चुका है।

बिहार में 10 लोगों की मौत

दिल्ली-NCR और हरियाणा में गुरुवार रात तेज हवाओं की गति 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई, जिससे गर्मी में राहत मिली। बिहार के 12 जिलों में आंधी और बारिश के चलते बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हुई। गुजरात को छोड़कर अधिकांश राज्यों में प्री-मानसून सक्रिय है।

तटीय जिलों में तेज हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब सहित 22 राज्यों में आंधी और बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में धूल भरी आंधी की संभावना है। महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा में उमस भरा मौसम रहेगा, जबकि केरल और कर्नाटक के तटीय जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं। तेलंगाना, विदर्भ और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है।

प्रशांत महासागर में बनने वाला अल नीनो

अमेरिकी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) ने अल नीनो की शुरुआत की पुष्टि की है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रशांत महासागर में बनने वाला अल नीनो 1997 के रिकॉर्ड अल नीनो के बराबर या उससे अधिक शक्तिशाली हो सकता है। संभावना है कि यह वर्ष के अंत तक सबसे बड़े अल नीनो घटनाक्रमों में शामिल हो जाएगा।

देश के कई हिस्सों में तापमान अधिक

बारिश के बावजूद देश के कई हिस्सों में तापमान अधिक बना हुआ है। बठिंडा (पंजाब) में 46.2°C, श्रीगंगानगर (राजस्थान) में 44.6°C, झांसी (यूपी) में 43.4°C, वर्धा (महाराष्ट्र) में 44.5°C और खजुराहो (मध्य प्रदेश) में 43°C दर्ज किया गया।

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बारिश की संभावना

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 50-70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश जारी रहेगी, विशेषकर कर्नाटक और केरल के तटीय जिलों में भारी बारिश की संभावना है।

ये भी पढ़ें- अमेरिका-ईरान वार्ता आगे बढ़ी, ट्रम्प ने नए हवाई हमले रद्द किए, युद्ध खत्म होने का किया दावा, डिटेल में पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal12 June 2026 - 1:11 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत, ट्रंप को धन्यवाद देने पर PM मोदी से केजरीवाल का सवाल

अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत, ट्रंप को धन्यवाद देने पर PM मोदी से केजरीवाल का सवाल

12 June 2026 - 8:31 AM
Photo of तुगलकाबाद की बहुमंजिला इमारत में लगी आग, 3 लोगों की मौत, कई लोगों को बचाया गया

तुगलकाबाद की बहुमंजिला इमारत में लगी आग, 3 लोगों की मौत, कई लोगों को बचाया गया

12 June 2026 - 7:48 AM
Photo of UP में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट, ओलावृष्टि की भी चेतावनी

UP में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट, ओलावृष्टि की भी चेतावनी

12 June 2026 - 7:16 AM
Photo of दिल्ली-NCR को गर्मी से मिलेगी राहत, आज तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

दिल्ली-NCR को गर्मी से मिलेगी राहत, आज तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

11 June 2026 - 8:21 AM
Photo of ₹5 गुटखा में 5 लाख की केसर का दावा: शाहरुख, अजय और टाइगर को नोटिस, कोर्ट में तलब

₹5 गुटखा में 5 लाख की केसर का दावा: शाहरुख, अजय और टाइगर को नोटिस, कोर्ट में तलब

10 June 2026 - 1:27 PM
Photo of दिल्ली में आज 44°C तक पहुंचेगा पारा, जानिए कब मिलेगी झुलसाती गर्मी से राहत

दिल्ली में आज 44°C तक पहुंचेगा पारा, जानिए कब मिलेगी झुलसाती गर्मी से राहत

10 June 2026 - 7:32 AM
Photo of जयपुर के खो नागोरियान में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 3 की मौत, कई झुलसे और फंसे

जयपुर के खो नागोरियान में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 3 की मौत, कई झुलसे और फंसे

9 June 2026 - 2:48 PM
Photo of देशभर में मानसून की रफ्तार तेज, कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट

देशभर में मानसून की रफ्तार तेज, कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट

9 June 2026 - 8:53 AM
Photo of दिल्ली-NCR में बढ़ा तापमान, पश्चिमी विक्षोभ के असर से जल्द मिलेगी राहत

दिल्ली-NCR में बढ़ा तापमान, पश्चिमी विक्षोभ के असर से जल्द मिलेगी राहत

9 June 2026 - 8:02 AM
Photo of UP में लौट आई भीषण गर्मी, 9 जून से लू का अलर्ट, जानिए किन जिलों पर सबसे ज्यादा असर

UP में लौट आई भीषण गर्मी, 9 जून से लू का अलर्ट, जानिए किन जिलों पर सबसे ज्यादा असर

8 June 2026 - 8:25 AM
Back to top button