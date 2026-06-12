Arvind Kejriwal : आम आदमी पार्टी ने भारतीय जहाजों पर हमले में नाविकों की मौत के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देने वाले संदेश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है. ‘‘आप’’ ने कहा कि मोदी जी ने अपने “परम मित्र” का आभार व्यक्त करना उचित समझा, लेकिन होर्मुज क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हाल ही में हुए हमलों के दौरान भारतीय नाविकों की मौत पर वह पूरी तरह से मौन हैं. “आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि जब भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी है, तो प्रधानमंत्री आखिर डोनाल्ड ट्रंप को किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं?

गुरुवार को “आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को धन्यवाद कह रहे हैं. आखिर किस बात के लिए धन्यवाद? उन जहाजों पर हमला करने के लिए जिन पर भारतीय सवार थे और भारतीय नागरिकों की जान लेने के लिए? अब यह स्थिति हमारे देश के लिए बेहद शर्मनाक हो चुकी है.

भारत की संप्रभुता और गौरव का मुद्दा

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मोदी जी ने भारत की संप्रभुता, गौरव और अपने नागरिकों की जान पूरी तरह से ट्रंप के हवाले कर दी है. भारत को एक मजबूत प्रधानमंत्री की आवश्यकता है. ट्रंप को हमारे देश और हमारे लोगों के साथ अपनी मनमानी करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती.

आम आदमी पार्टी का सवाल

इस मामले पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक बनने का जश्न मना रहे हैं और शुभकामनाओं के लिए अपने परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत अपने नाविकों की मौत पर शोक मना रहा है. पार्टी ने पूछा है कि मोदी जी, यह कैसी दोस्ती है और आप आखिर किस बात के लिए ट्रम्प के आभारी हैं?

तीन भारतीय नाविकों की मौत का दावा

इस बीच, पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि पिछले तीन दिनों से अमेरिका होर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला कर रहा है और तीन भारतीय नाविक पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं. मोदी जी अमेरिका के सामने इतने नतमस्तक हैं कि उनके पास आभार व्यक्त करने वाले संदेश पोस्ट करने का तो समय है, लेकिन भारतीयों की मौत पर कुछ शब्द लिखने की भी उनमें हिम्मत नहीं है.

अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत, फिर भी पीएम मोदी ने ट्रंप को दिया धन्यवाद

तीन भारतीय नाविकों की मौत

एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास तेल टैंकर एमटी सेटेबेलो पर अमेरिकी सैन्य हमले के बाद तीन भारतीय नाविकों की जान चली गई. हालांकि चालक दल के 21 सदस्यों को बचा लिया गया, लेकिन भारतीय नाविकों की मौत ने पूरे देश में चिंता और शोक की लहर पैदा कर दी है. यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक बनने पर शुभकामनाओं के लिए सार्वजनिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है. इससे अमेरिकी हमले में भारतीय नागरिकों की जान जाने पर सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.

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