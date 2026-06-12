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लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान से पहले IndiGo फ्लाइट को मिली बम की धमकी

Ajay Yadav12 June 2026 - 2:28 PM
1 minute read
IndiGo Flight Bomb Threat :
लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान से पहले IndiGo फ्लाइट को मिली बम की धमकी

IndiGo Flight Bomb Threat : लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली इंडिगो की एक उड़ान उस समय सुरक्षा जांच के घेरे में आ गई, जब विमान में बम रखे होने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया. यह संदेश कथित तौर पर विमान के टॉयलेट में रखे गए एक टिश्यू पेपर पर लिखा हुआ मिला, जिसके बाद तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया.

जानकारी के मुताबिक, विमान सुबह करीब 10:45 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान भरने की तैयारी में था और उसमें लगभग 180 यात्री सवार होने वाले थे. जैसे ही क्रू मेंबर्स को इस संदिग्ध संदेश की जानकारी मिली, तुरंत उड़ान प्रक्रिया रोक दी गई और पूरे विमान को खाली कराकर उसकी गहन जांच शुरू कर दी गई.

सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्ती से लागू

अधिकारियों ने बताया कि यह धमकी बाद में झूठी साबित हुई, लेकिन एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट पर सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया गया. विमान के आसपास के क्षेत्र की भी बारीकी से तलाशी ली गई ताकि किसी भी संभावित खतरे को पूरी तरह से नकारा जा सके.

लगातार घटनाओं से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

इससे पहले भी हाल ही में मुंबई से कन्नूर जा रही इसी एयरलाइन की एक उड़ान में भी इसी तरह की स्थिति बनी थी, जब लैंडिंग के बाद विमान के टॉयलेट क्षेत्र में एक संदिग्ध नोट मिला था. उस मामले के बाद भी एयरपोर्ट पर तत्काल सुरक्षा व्यवस्था को सक्रिय करना पड़ा था.

लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने विमानन सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है, हालांकि दोनों ही मामलों में किसी वास्तविक खतरे की पुष्टि नहीं हो सकी.

ये भी पढ़ें- पंजाब सरकार ने युवाओं को केवल योग्यता के आधार पर 67,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दीं- कुलतार सिंह संधवां

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Ajay Yadav12 June 2026 - 2:28 PM
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