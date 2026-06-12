Rajasthan News : भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास, राजस्थान के जैसलमेर जिले के नाचना थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम सुरक्षा एजेंसियों ने एक युवक को उसके घर से हिरासत में लिया। अभी तक इस कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह कदम सीमा पार से प्राप्त सुरक्षा इनपुट के आधार पर उठाया गया।

संवेदनशील इनपुट मिलने के बाद कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई हिंगोलो की ढाणी (खारिया सरहद) में की गई। युवक से जुड़े संवेदनशील इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया। डिटेन किए गए युवक की उम्र लगभग 27 वर्ष बताई जा रही है।

डिजिटल उपकरणों की गहनता से जांच

सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल युवक से लगातार पूछताछ कर रही हैं और उसके मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों की जांच कर रही हैं, ताकि उसके संपर्कों और नेटवर्क का पता लगाया जा सके। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि उसके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है या नहीं।

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