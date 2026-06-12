MP Accident : मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गुरुवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रहे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

तेज रफ्तार और लापरवाही बड़ी वजह

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के हिस्से बिखर गए और उसमें सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय ट्रक की गति काफी अधिक बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार और लापरवाही इस दुर्घटना का प्रमुख कारण हो सकती है।

स्थानीय लोगों ने की सहायता

घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर पुलिस और एंबुलेंस की टीम भी पहुंची, लेकिन तब तक तीनों युवकों की मौत हो चुकी थी। हादसे की खबर मिलते ही परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए।

मृतकों की पहचान हरिशंकर चतुर्वेदी और आशीष उपाध्याय, निवासी बहुरी बांध, तथा शैलेंद्र तिवारी, निवासी डिहया भटलो के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक एक रिश्तेदार के घर से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया।

हादसे के कारणों की जांच तेज

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना में शामिल ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

असमय मौत से पूरे क्षेत्र में दुख

इस दुखद घटना के बाद मृतकों के गांवों में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तीनों युवक मिलनसार स्वभाव के थे और उनकी असमय मौत से पूरे क्षेत्र में दुख और संवेदना का माहौल है।

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