Other Statesराजनीति

‘एपांग-ओपांग-झापांग’ पर संकट! ममता बनर्जी की किताबों को लाइब्रेरी से हटाने का ऐलान

Karan Panchal12 June 2026 - 4:41 PM
2 minutes read
West Bengal Politics
'एपांग-ओपांग-झापांग' पर संकट! ममता बनर्जी की किताबों को लाइब्रेरी से हटाने का ऐलान

West Bengal Politics : पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया विवाद सामने आया है। राज्य सरकार में मंत्री गौरी शंकर घोष ने संकेत दिया है कि सरकारी पुस्तकालयों से मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी की कुछ पुस्तकों को हटाया जाएगा। इस सूची में उनकी चर्चित पुस्तक ‘एपांग-ओपांग-झापांग’ का नाम भी शामिल बताया जा रहा है।

क्या है सरकार का तर्क?

मंत्री का कहना है कि सरकारी पुस्तकालयों में ऐसी पुस्तकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो छात्रों और पाठकों के ज्ञानवर्धन में अधिक उपयोगी हों। इसी उद्देश्य से पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों की समीक्षा की जा रही है और कुछ किताबों को हटाने पर विचार किया गया है।

विवादों में रही है ‘एपांग-ओपांग-झापांग’

ममता बनर्जी की यह पुस्तक पहले भी अपने शीर्षक और लेखन शैली को लेकर चर्चा में रही है। समर्थकों ने इसे रचनात्मक अभिव्यक्ति का उदाहरण बताया, जबकि आलोचकों ने इसकी साहित्यिक गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। अब इसे पुस्तकालयों से हटाने की घोषणा ने पुराने विवाद को फिर से जीवित कर दिया है।

टीएमसी ने उठाए सवाल

फैसले के सामने आते ही तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और समर्थकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि राजनीतिक मतभेदों के कारण किसी लेखक की रचनाओं को निशाना बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। पार्टी इसे सांस्कृतिक और वैचारिक हस्तक्षेप के रूप में देख रही है।

सिर्फ किताबें हटेंगी या बदलेगा पूरा पुस्तकालय मॉडल?

सरकार का दावा है कि यह कदम किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और गुणवत्ता सुधार अभियान का हिस्सा है। साथ ही ई-लाइब्रेरी और नई पुस्तकों को शामिल करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।

सियासत में गरमाया मुद्दा

फिलहाल, ‘एपांग-ओपांग-झापांग’ को लेकर शुरू हुआ विवाद साहित्य से निकलकर सीधे राजनीतिक अखाड़े में पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा बंगाल की राजनीति में और अधिक गर्मा सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष इसे अपने-अपने तरीके से जनता के बीच ले जाने की तैयारी में हैं।

ये भी पढ़ें- टीम इंडिया की 2027 वनडे वर्ल्ड कप तैयारियां, हार्दिक पांड्या परमानेंट बाहर, इस खिलाड़ी को मिला मौका

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal12 June 2026 - 4:41 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of टीएमसी-कांग्रेस विलय की अटकलों पर विराम? ऋतब्रत बनर्जी बोले– “ऐसा कोई सवाल ही नहीं”

टीएमसी-कांग्रेस विलय की अटकलों पर विराम? ऋतब्रत बनर्जी बोले– “ऐसा कोई सवाल ही नहीं”

10 June 2026 - 7:12 PM
Photo of ‘वादा करो’ गानें से BJP पर तंज कसने वाली सायोनी घोष ने बदल लिया पाला, TMC में मची हलचल

‘वादा करो’ गानें से BJP पर तंज कसने वाली सायोनी घोष ने बदल लिया पाला, TMC में मची हलचल

10 June 2026 - 5:22 PM
Photo of TMC सांसद सुष्मिता देव का इस्तीफा, हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज

TMC सांसद सुष्मिता देव का इस्तीफा, हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज

10 June 2026 - 12:51 PM
Photo of TMC में बगावत पर शिवसेना (यूबीटी) का बयान, बीजेपी पर लगाए आरोप

TMC में बगावत पर शिवसेना (यूबीटी) का बयान, बीजेपी पर लगाए आरोप

9 June 2026 - 3:19 PM
Photo of ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों का NDA को समर्थन, गुप्त बैठक के बाद बदले सियासी समीकरण

ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों का NDA को समर्थन, गुप्त बैठक के बाद बदले सियासी समीकरण

8 June 2026 - 5:55 PM
Photo of ममता बनर्जी को दिल्ली में बड़ा झटका, टीएमसी के राज्यसभा सांसद ने दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी

ममता बनर्जी को दिल्ली में बड़ा झटका, टीएमसी के राज्यसभा सांसद ने दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी

8 June 2026 - 1:38 PM
Photo of TMC नेता जहांगीर खान नेपाल सीमा से भागने की कोशिश में गिरफ्तार, कई दिनों से चल रहा था फरार

TMC नेता जहांगीर खान नेपाल सीमा से भागने की कोशिश में गिरफ्तार, कई दिनों से चल रहा था फरार

8 June 2026 - 12:52 PM
Photo of बंगाल STF ने TMC नेता जहांगीर खान को किया गिरफ्तार, जांच जारी

बंगाल STF ने TMC नेता जहांगीर खान को किया गिरफ्तार, जांच जारी

8 June 2026 - 12:02 PM
Photo of बैंकॉक से लौटे यात्री के बैग से मुंबई एयरपोर्ट पर 29 विदेशी वन्यजीव बरामद

बैंकॉक से लौटे यात्री के बैग से मुंबई एयरपोर्ट पर 29 विदेशी वन्यजीव बरामद

8 June 2026 - 11:38 AM
Photo of Tamil Nadu Politics : 15 लाख समर्थकों के साथ अन्नामलाई का नया सियासी दांव, तमिलनाडु की राजनीति में हलचल

Tamil Nadu Politics : 15 लाख समर्थकों के साथ अन्नामलाई का नया सियासी दांव, तमिलनाडु की राजनीति में हलचल

7 June 2026 - 5:10 PM
Back to top button