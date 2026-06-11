Delhi Weather : दिल्ली-NCR इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, जहां लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. बुधवार को राजधानी क्षेत्र में गर्मी ने फिर जोर दिखाया, और कई इलाकों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया. रिज और पालम जैसे क्षेत्रों में तापमान 43 डिग्री से अधिक पहुंच गया, जिससे दोपहर के समय सड़कें लगभग सूनी नजर आईं.

हालांकि, मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक अब हालात बदलने के संकेत मिल रहे हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार के लिए मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके तहत दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधी, गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने जैसी गतिविधियों की संभावना जताई गई है. हवा की रफ्तार कुछ समय के लिए 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

गर्मी से राहत के आसार

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में तापमान में ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद मौसम में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिल सकती है. अनुमान है कि 12 जून तक अधिकतम तापमान में करीब 6 से 7 डिग्री की कमी आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी. इसके बाद फिर से हल्की बढ़ोतरी संभव है.

तेज हवाओं के बीच तापमान में उतार-चढ़ाव

पिछले एक दिन के दौरान दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में तापमान में थोड़ा अंतर देखने को मिला. कुछ जगहों पर रात का तापमान सामान्य से नीचे चला गया, जबकि दिन में गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया. पश्चिमी हवाओं की रफ्तार भी कई बार तेज रही, जिससे मौसम में अचानक बदलाव जैसी स्थिति बनी रही.

दिल्ली में मानसून की दस्तक जल्द

विभाग का यह भी अनुमान है कि आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और दोपहर या शाम के समय बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. इसी बीच मानसून के 25 से 30 जून के बीच दिल्ली पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. इसके बाद उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून सक्रिय हो सकता है, जिससे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश का दौर शुरू होगा.

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