Tatanagar-Ernakulam Express : आंध्र प्रदेश के यलमंचिली में सोमवार को एक बड़ा रेल हादसा हो गया. टाटा-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन के बी1 और एम2 कोच में अचानक आग लग गई. आग लगते ही ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई, गलिमत ये रहीं कि समय रहते कई यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. हादसे में बी1 और एम2 कोच पूरी तरह जलकर खाक हो गए. इस हादसे में एक व्यक्ति का शव निकाला गया है, वहीं, कई अन्य यात्री बाल-बाल बच गए. आग ट्रेन में 12 और 1 बजे के बीच लगी.

लोको पायलट ने आग की सूचना मिलते ही ट्रेन को तुरंत रोक दिया. इसके बाद रेलवे कर्मचारियों और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया.

बी1 कोच से शव बरामद

वहीं, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये हादसा यलमंचिली के पास हुआ. अधिकारियों को आग लगने की जानकारी सोमवार तड़के 12:45 बजे मिली. आग लगने के समय प्रभावित कोचों में 82 यात्री और 76 यात्री सवार थे. दुर्भाग्यवश, बी1 कोच से एक शव बरामद हुआ.

दोनों डिब्बे पूरी तरह जलकर खाक

अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबकि दोनों डिब्बे पूरी तरह जलकर खाक हो गए. वरिष्ठ रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं. सुरक्षा के मद्देनजर दोनों डिब्बों को ट्रेन से अलग कर दिया गया. घटनास्थल पर मौजूद एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आग बेहद तेज थी. हताहतों की सही संख्या और आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.

