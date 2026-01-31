Maharashtra Politics Today : महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण से पहले पवार परिवार में विवाद की खबर सामने आई है. पवार परिवार के सूत्रों के अनुसार, सुनेत्रा पवार को राज्य का अगला उपमुख्यमंत्री केवल NCP (अजीत पवार गुट) के नेताओं ने तय किया है, लेकिन इस फैसले पर परिवार से कोई राय-मशविरा नहीं किया गया. परिवार ने कहा कि इतने बड़े निर्णय से पहले उनसे बातचीत नहीं की गई. यह मामला शनिवार को होने वाली विधायक दल की बैठक से ठीक पहले उजागर हुआ, जहां उनके नाम पर आधिकारिक मुहर लगने की संभावना है. खबरों के मुताबिक, सुनेत्रा पवार शरद पवार से बिना मिले ही मुंबई चली गईं, जिससे परिवार में असहमति की स्थिति स्पष्ट होती है.

विधायक दल की बैठक में चुनी जाएंगी नेता

वहीं, डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण समारोह से पहले दोपहर 2 बजे विधान भवन में एनसीपी विधायक दल की एक बैठक होगी. इस बैठक में सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा. सुनील तटकरे ने भी इस बैठक के संबंध में पार्टी का आधिकारिक पत्र विधानसभा को सौंप दिया है. इन सब के बीच, सुनेत्रा पवार आज के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बारामती से मुंबई पहुंच चुकी हैं.

NCP और सरकार ने नियुक्ति का समर्थन किया

बता दें कि सुनेत्रा पवार अभी राज्यसभा सांसद हैं और महाराष्ट्र विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्य नहीं हैं. NCP के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उनकी नियुक्ति को लेकर पार्टी में किसी तरह का कोई विरोध नहीं है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार NCP के अंदरूनी फैसले का सम्मान करेगी. उन्होंने कहा यह फैसला NCP लेगी और हम इसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वह NCP हो या पवार परिवार, हम सरकार और बीजेपी के तौर पर उनके साथ खड़े हैं.

