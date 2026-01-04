विदेश

अमेरिका को चुनौती देने के बाद मादुरो को काराकस से हिरासत में लिया गया

Ajay Yadav4 January 2026 - 8:18 AM
1 minute read
Nicolas Maduro Arrest :
अमेरिका को चुनौती देने के बाद मादुरो को काराकस से हिरासत में लिया गया

Nicolas Maduro Arrest : वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने मंच से चिल्लाकर अमेरिका को ‘कायर’ कहा था, फिर ये बोले कि आओ, मैं इस लोकेशन पर हूं- उसी मादुरो को अमेरिका की सेना ने शनिवार को उठाकर अपने साथ ले गई. व्हाइट हाउस की और से इसका एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें पहले मादुरो ललकारते दिखाई दे रहे हैं, फिर मार्को रूबियो उन्हें ठंडा सा जवाब देते हैं और फिर दिखती है कि पकड़े जा चुके मार्को रूबियो की तस्वीर.

व्हाइट हाउस द्वारा जारी वीडियो में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिका को चुनौती देते नजर आते हैं. वे कहते हैं, ‘आओ, मुझे पकड़कर दिखाओ. मैं यहां मिराफ्लोरेस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ज्यादा देर मत करना, कायर.”

गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर दिखाई गई

इसके बाद वीडियो में अमेरिका के विदेश मंत्री यह कहते नजर आते हैं, ‘अगर आपको नहीं पता था, तो अब पता चल गया है. ‘ फिर मादुरो की वो तस्वीर दिखती है जब वह पकड़े जा चुके होते हैं. इसके बाद तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं.

अमेरिका की सेना काराकस में घुसी

हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि व्हाइट हाउस द्वारा जारी किया गया मादुरो का वीडियो कब का है. इसी बीच अब मादुरो के पकड़े जाने की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि शनिवार को अमेरिका की सेना वेनेजुएला की राजधानी काराकस में घुसी और राष्ट्रपति निकोलस को उनकी पत्नी समेत हिरासत में ले लिया.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए किम गेंट्री नामक एक एक्स यूजर ने लिखा, ‘खुश हूं कि हमें फॉर्मल इन्विटेशन मिला था. वहीं, एक और यूजर ने लिखा, ‘व्हाइट हाउस की तरफ से उसे हैप्पी न्यू ईयर कहा गया है.’

ये भी पढ़ें- वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के कब्जे में, ट्रंप का बड़ा दावा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav4 January 2026 - 8:18 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, कट्टरपंथियों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया

बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, कट्टरपंथियों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया

3 January 2026 - 4:40 PM
Photo of वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के कब्जे में, ट्रंप का बड़ा दावा

वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के कब्जे में, ट्रंप का बड़ा दावा

3 January 2026 - 3:46 PM
Photo of अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हवाई हमला, आम नागरिकों के हताहत होने की आशंका

अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हवाई हमला, आम नागरिकों के हताहत होने की आशंका

3 January 2026 - 1:32 PM
Photo of Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.5 की रही तीव्रता, दो की मौत

Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.5 की रही तीव्रता, दो की मौत

3 January 2026 - 12:29 PM
Photo of अफगानिस्तान में बाढ़ से तबाही, 17 लोगों की मौत, इतने हजार परिवार प्रभावित

अफगानिस्तान में बाढ़ से तबाही, 17 लोगों की मौत, इतने हजार परिवार प्रभावित

2 January 2026 - 6:53 PM
Photo of बलूचिस्तान ने भारत को लिखा लेटर, पाक-चीन का किया पर्दाफाश लिखा- अब उखाड़ फेंकने का सही समय

बलूचिस्तान ने भारत को लिखा लेटर, पाक-चीन का किया पर्दाफाश लिखा- अब उखाड़ फेंकने का सही समय

2 January 2026 - 4:21 PM
Photo of बांग्लादेश में फिर दिल दहला देने वाली वारदात, एक और हिंदू को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश, ऐसे बचाई जान

बांग्लादेश में फिर दिल दहला देने वाली वारदात, एक और हिंदू को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश, ऐसे बचाई जान

1 January 2026 - 5:47 PM
Photo of Elon Musk का बड़ा प्लान, दिमाग में चिप, ऑटोमेटिक होगी सर्जरी, जानें 2026 का प्लान

Elon Musk का बड़ा प्लान, दिमाग में चिप, ऑटोमेटिक होगी सर्जरी, जानें 2026 का प्लान

1 January 2026 - 3:26 PM
Photo of स्विट्जरलैंड के बार में धमाका : नए साल के जश्न के बीच कई लोगों की मौत

स्विट्जरलैंड के बार में धमाका : नए साल के जश्न के बीच कई लोगों की मौत

1 January 2026 - 1:23 PM
Photo of बांग्लादेश में कट्टपंथियों के हिंसा का दौर जारी, बीते 10 दिन में 3 हिंदुओं की हत्या

बांग्लादेश में कट्टपंथियों के हिंसा का दौर जारी, बीते 10 दिन में 3 हिंदुओं की हत्या

30 December 2025 - 5:44 PM
Back to top button