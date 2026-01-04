Nicolas Maduro Arrest : वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने मंच से चिल्लाकर अमेरिका को ‘कायर’ कहा था, फिर ये बोले कि आओ, मैं इस लोकेशन पर हूं- उसी मादुरो को अमेरिका की सेना ने शनिवार को उठाकर अपने साथ ले गई. व्हाइट हाउस की और से इसका एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें पहले मादुरो ललकारते दिखाई दे रहे हैं, फिर मार्को रूबियो उन्हें ठंडा सा जवाब देते हैं और फिर दिखती है कि पकड़े जा चुके मार्को रूबियो की तस्वीर.

व्हाइट हाउस द्वारा जारी वीडियो में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिका को चुनौती देते नजर आते हैं. वे कहते हैं, ‘आओ, मुझे पकड़कर दिखाओ. मैं यहां मिराफ्लोरेस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ज्यादा देर मत करना, कायर.”

गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर दिखाई गई

इसके बाद वीडियो में अमेरिका के विदेश मंत्री यह कहते नजर आते हैं, ‘अगर आपको नहीं पता था, तो अब पता चल गया है. ‘ फिर मादुरो की वो तस्वीर दिखती है जब वह पकड़े जा चुके होते हैं. इसके बाद तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं.

अमेरिका की सेना काराकस में घुसी

हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि व्हाइट हाउस द्वारा जारी किया गया मादुरो का वीडियो कब का है. इसी बीच अब मादुरो के पकड़े जाने की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि शनिवार को अमेरिका की सेना वेनेजुएला की राजधानी काराकस में घुसी और राष्ट्रपति निकोलस को उनकी पत्नी समेत हिरासत में ले लिया.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए किम गेंट्री नामक एक एक्स यूजर ने लिखा, ‘खुश हूं कि हमें फॉर्मल इन्विटेशन मिला था. वहीं, एक और यूजर ने लिखा, ‘व्हाइट हाउस की तरफ से उसे हैप्पी न्यू ईयर कहा गया है.’

