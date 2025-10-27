फटाफट पढ़ें

आलमबाग रेलवे अस्पताल में सुबह आग लगी

शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई आग तेजी से फैली

फायर टीम ने एक घंटे में आग बुझाई

सभी 22 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया

हादसे की जांच शुरू, स्थिति नियंत्रण में

Lucknow News : लखनऊ के आलमबाग स्थित रेलवे अस्पताल में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया. हालांकि, समय रहते सभी 22 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. कुछ ही देर में पूरे अस्पताल में धुआं फैल गया, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया.

यह घटना सोमवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे की है, जब शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक रेलवे अस्पताल में आग लग गई. देखते-देखते आग का धुआं चारों तरफ भरने लगा. जिसके बाद तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई. अस्पताल कर्मियों ने फायर ब्रिगेड टीम की मदद से तेजी से मरीजों को बाहर निकाला और दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया. इनमें इमरजेंसी में भर्ती मरीज भी शामिल थे.

सभी मरीज सुरक्षित बाहर निकाले गए

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब एक घंटे में आग पर काबू पा लिया. राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, हालांकि शुरूआती जांच में शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है. आग अस्पताल के सीसीटीवी रूम से शुरू हुई थी. जिसके बाद धुआं अस्पताल के दूसरे वार्डों में घुसने लगा, जिससे मरीजों को साँस लेने में परेशानी होने लगी.

अस्पताल में धुआं फैलते ही मरीजों के परिजन घबराकर इधर-उधर भागने लगे. फिलहाल आग पूरी तरह बुझा दी गई और स्थिति नियंत्रण में है. आग लगने के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

