Lucknow-Kanpur Expressway के संचालन की फाइनल डेट आई सामने! दोनों शहरों के लिए ऐसे साबित होगा गेमचेंजर

Amzad Khan13 October 2025 - 6:52 PM
Lucknow-Kanpur Expressway
Lucknow-Kanpur Expressway : सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की और बढ़ रहा है. एक्सप्रेसवे से लेकर एयरपोर्ट तक, लगातार निर्माण कार्य जारी है. इसी बीच राज्य के सबसे चर्चित एक्सप्रेसवे यानि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के संचालन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है. बता दें कि 67 किलोमीटर इस लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है. इतना ही नही माना तो यह भी जा रहा है कि अगले साल का आगाज एक्सप्रेसवे की शुरूआत से हो सकता है. इसकी जानकारी खुद सीएम योगी के एडवाइजर अवनीश के अवस्थी ने दी है. इसके शुरू होते ही लखनऊ से कानपुर की दूरी मात्र कुछ मिनटों की रह जाएगी. वहीं पहले 67 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता था.

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर आया अपडेट

सीएम योगी के सलाहकार अवनीश के अवस्थी ने लखनऊ- कानुपर एक्सप्रेसवे को लेकर अहम जानकारी दी है. जानकारी के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे का काम दिसंबर तक लगभग पूरा हो जाएगा. यानि साल 2026 के शुरूआत में इसका परिचालन शुरू हो सकता है. हालांकि इसे लेकर अभी तक अधिकारिक जानकारी सामने नही आई है. इसके शुरू होते ही लखनऊ और कानपुर की दूरी महज कुछ मिनटों की रह जाएगी, जिससे लोगों का समय तो बचेगा ही, इसके साथ ही दूरी काफी कम हो जाएगी और आवाजाही तेज हो जाएगी. इस एक्स्प्रेसवे पर ठहरने के अलावा मेडिकल सुविधाएं भी मिलेंगी, जिसमे 10 बैड वाला हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर और एंबुलेंस जैसी सुविधाएं शामिल है.

दोनों शहरों के लिए साबित होगा गेमचेंजर

लखनऊ- कानपुर एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसके शुरू होने से न केवल समय में कटौती होगी, बल्कि लोगों का काफी समय बचेगा. प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग लखनऊ से कानपुर और कानपुर से लखनऊ काम के सिलसिले में आते जाते है. जाम की वजह से कई बार लोग घंटों जाम में फंस जाते है. वहीं इस एक्स्प्रेसवे के शुरू होने से समय के साथ-साथ पैसों की भी बचत होगी. इसके अलावा जगह-जगह रेस्ट रूम, पेट्रोल पंप, होटल, मॉल खुलने से लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है. वहीं अगर स्पीड की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की अधिकतम स्पीड 100 से 125 किलोमीटर के बीच रह सकती है.

यह भी पढ़े: पहली बार अयोध्या जा रहे हैं? जानें दीपोत्सव 2025 के लिए बजट, होटल और जरूरी टिप्स

