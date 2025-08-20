बड़ी ख़बर

30 दिन की गिरफ्तारी पर पीएम, सीएम और मंत्री को हटाने से जुड़ा विघेयक, संसद में पेश, हुआ खूब हंगामा

Lok Sabha : संसद का मानसून सत्र चल रहा है. इस दौरान दोनों सदनों में हंगामा जारी है. आज लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ. अमित शाह ने तीन विधेयक पेश किए हैं. इसमें है कि 30 दिन तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है.

अमित शाह ने कहा कि अमित शाह ने पीएम, सीएम और मंत्रियों के 30 दिन से अधिक समय तक गिरफ्तारी की दशा में पद से हटाए जाने का प्रावधान करने वाले तीन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिए. कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जब अमित शाह को गिरफ्तार किया गया था तो क्या उन्होंने अपनी नैतिकता दिखाई थी? इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं जब झूठे मामले में जेल गया था, तब नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा देकर गया था. हम इतने निर्लज्ज नहीं हैं. मैं चाहता हूं कि येे नैतिकता के मूल्य बढ़ें. उन्होंने ये तीनों बिल जेपीसी को भेजे जाने का प्रस्ताव रखा. 

‘जल्लाद की भूमिका निभाने का अधिकार देता है’

ओवैसी ने विधेयकों का विरोध करते हुए कहा, यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है. यह कार्यकारी एजेंसियों को न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिका निभाने का अधिकार देता है. यह विधेयक गैर-निर्वाचित लोगों को जल्लाद की भूमिका निभाने का अधिकार देगा.

