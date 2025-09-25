Lado Lakshmi Haryana : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने गुरुवार को भाजपा सरकार द्वारा दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना और इसके मोबाइल एप लॉन्च को लेकर मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला. उन्होंने इसे महिलाओं के साथ “सबसे बड़ा राजनीतिक छल” करार दिया.

चुनावी वादों से पलटाव

ढांडा ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान हरियाणा की हर महिला को 2100 प्रति माह देने का वादा किया था. लेकिन अब योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही भाजपा ने अपने ही वादों से पलटते हुए इसे शर्तों और पाबंदियों में जकड़ दिया. हरियाणा में लगभग 1.4 करोड़ महिलाएं रहती हैं, लेकिन योजना का लाभ मुश्किल से केवल 10-12 प्रतिशत महिलाओं तक ही पहुंचेगा.

महिलाओं की उम्मीदों के साथ खिलवाड़

उन्होंने कहा कि भाजपा ने “लाडो लक्ष्मी” के नाम पर महिलाओं की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया है. गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को आय की सीमा में फंसा दिया गया, युवतियों और छात्राओं को उम्र के नाम पर बाहर कर दिया गया, और बुजुर्ग एवं विधवा महिलाओं को योजनाओं के टकराव के बहाने दरकिनार कर दिया गया.

योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के बजाय राजनीतिक पिंजरा

ढांडा ने कहा कि यह कोई कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि चुनाव से पहले महिलाओं को भ्रमित करने का उपकरण है. भाजपा जानती है कि जनता अब उसके झूठे दावों पर भरोसा नहीं करती, इसलिए योजनाओं को आधा-अधूरा रखकर प्रचार के ज़रिए लाभ उठाना चाहती है.

जनता का विश्वासघात

अनुराग ढांडा ने कहा कि भाजपा सरकार ने महिलाओं के अधिकारों और उम्मीदों के साथ विश्वासघात किया है. हरियाणा की महिलाओं ने भाजपा पर भरोसा किया, लेकिन बदले में उन्हें केवल छल, झूठ और धोखा ही मिला. जनता अब यह समझ चुकी है और आने वाले समय भाजपा को इसका करारा जवाब देगी.

यह भी पढ़ें : इन्फोसिस ने मोहाली में किया 300 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश, 2,500 लोगों को मिलेगा रोजगार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप