Infosys Mohali investment : कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य के उद्योग और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस लिमिटेड मोहाली में अपने कारोबार का विस्तार कर रही है. इस निवेश से लगभग 2,500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 210 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे.

मोहाली में इन्फोसिस की वर्तमान स्थिति

अरोड़ा ने कहा कि इन्फोसिस लिमिटेड वर्ष 2017 से मोहाली में कार्यरत है और इस समय लगभग 900 कर्मचारी यहां काम कर रहे हैं. कंपनी स्थानीय प्रतिभा को अवसर देने के लिए चरणबद्ध तरीके से विस्तार कर रही है, जिससे सतत विकास और बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय भागीदारी सुनिश्चित होगी.

पहले चरण का विस्तार

पहले चरण के तहत इन्फोसिस कुल 3,00,000 वर्ग फुट निर्माण क्षेत्र में कार्यालय और अन्य भवनों का विस्तार करेगी. सभी आवश्यक अनुमतियाँ मिलने के बाद इसका पूरा होने का अनुमानित समय तीन वर्ष है. यह इमारत पर्यावरण अनुकूल होगी और लीड प्लेटिनम प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी, जो हरित इमारत का सर्वोच्च स्तर है. निर्माण कार्य 5 नवम्बर को गुरुपुरब के शुभ दिन आरंभ किया जाएगा.

दूसरे चरण का विस्तार

दूसरे चरण में कंपनी लगभग 4,80,000 वर्ग फुट निर्माण क्षेत्र में कार्यालय और सहायक भवनों का विस्तार करेगी. इस चरण की पूर्णता की अनुमानित समय सीमा पाँच वर्ष है. यह चरण पहले चरण की सफलतापूर्वक पूर्णता और सभी आवश्यक नियामक एवं कानूनी स्वीकृतियाँ मिलने के बाद ही शुरू होगा.

इन्फोसिस लिमिटेड ने इस ऐतिहासिक परियोजना को मोहाली में लागू करने के लिए पंजाब सरकार, इन्वेस्ट पंजाब और जीएमएडीए द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया. कंपनी ने कहा कि प्रस्तावित विकास को पूरा करने के लिए वह प्रतिबद्ध है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी

इस अवसर पर इन्वेस्ट पंजाब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमित ढाका (आई.ए.एस.), पंजाब विकास परिषद की उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा बांसल, रीजनल हेड (इन्फ्रास्ट्रक्चर) इन्फोसिस अमोल रमेश कुलकर्णी, और हेड, ब्रांच डेवलपमेंट सेंटर, इन्फोसिस डॉ. समीर गोयल भी उपस्थित थे.

