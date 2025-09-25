Punjabराज्य

इन्फोसिस ने मोहाली में किया 300 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश, 2,500 लोगों को मिलेगा रोजगार

Amzad Khan25 September 2025 - 7:27 PM
2 minutes read
Infosys Mohali investment
इन्फोसिस लिमिटेड ने मोहाली में 300 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की, कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा और कंपनी अधिकारी बैठक के दौरान

Infosys Mohali investment : कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य के उद्योग और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस लिमिटेड मोहाली में अपने कारोबार का विस्तार कर रही है. इस निवेश से लगभग 2,500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 210 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे.

मोहाली में इन्फोसिस की वर्तमान स्थिति

अरोड़ा ने कहा कि इन्फोसिस लिमिटेड वर्ष 2017 से मोहाली में कार्यरत है और इस समय लगभग 900 कर्मचारी यहां काम कर रहे हैं. कंपनी स्थानीय प्रतिभा को अवसर देने के लिए चरणबद्ध तरीके से विस्तार कर रही है, जिससे सतत विकास और बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय भागीदारी सुनिश्चित होगी.

पहले चरण का विस्तार

पहले चरण के तहत इन्फोसिस कुल 3,00,000 वर्ग फुट निर्माण क्षेत्र में कार्यालय और अन्य भवनों का विस्तार करेगी. सभी आवश्यक अनुमतियाँ मिलने के बाद इसका पूरा होने का अनुमानित समय तीन वर्ष है. यह इमारत पर्यावरण अनुकूल होगी और लीड प्लेटिनम प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी, जो हरित इमारत का सर्वोच्च स्तर है. निर्माण कार्य 5 नवम्बर को गुरुपुरब के शुभ दिन आरंभ किया जाएगा.

दूसरे चरण का विस्तार

दूसरे चरण में कंपनी लगभग 4,80,000 वर्ग फुट निर्माण क्षेत्र में कार्यालय और सहायक भवनों का विस्तार करेगी. इस चरण की पूर्णता की अनुमानित समय सीमा पाँच वर्ष है. यह चरण पहले चरण की सफलतापूर्वक पूर्णता और सभी आवश्यक नियामक एवं कानूनी स्वीकृतियाँ मिलने के बाद ही शुरू होगा.

इन्फोसिस लिमिटेड ने इस ऐतिहासिक परियोजना को मोहाली में लागू करने के लिए पंजाब सरकार, इन्वेस्ट पंजाब और जीएमएडीए द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया. कंपनी ने कहा कि प्रस्तावित विकास को पूरा करने के लिए वह प्रतिबद्ध है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी

इस अवसर पर इन्वेस्ट पंजाब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमित ढाका (आई.ए.एस.), पंजाब विकास परिषद की उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा बांसल, रीजनल हेड (इन्फ्रास्ट्रक्चर) इन्फोसिस अमोल रमेश कुलकर्णी, और हेड, ब्रांच डेवलपमेंट सेंटर, इन्फोसिस डॉ. समीर गोयल भी उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें : पंजाब के बागवानी मॉडल से प्रभावित हुआ केरल, मंत्री पी. प्रसाद ने दिया बड़ा ऑफर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan25 September 2025 - 7:27 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब के बागवानी मॉडल से प्रभावित हुआ केरल, मंत्री पी. प्रसाद ने दिया बड़ा ऑफर

पंजाब के बागवानी मॉडल से प्रभावित हुआ केरल, मंत्री पी. प्रसाद ने दिया बड़ा ऑफर

25 September 2025 - 6:21 PM
Photo of भगवंत सिंह मान का सख्त आदेश: पंजाब में अपराधियों के साथ अब कोई नरमी नहीं, त्यौहारों में भी सुरक्षा पुख्ता इंतजाम

भगवंत सिंह मान का सख्त आदेश: पंजाब में अपराधियों के साथ अब कोई नरमी नहीं, त्यौहारों में भी सुरक्षा पुख्ता इंतजाम

25 September 2025 - 5:13 PM
Photo of हर महिला को मिलेगा मासिक 2100 रुपये, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लॉन्च की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना

हर महिला को मिलेगा मासिक 2100 रुपये, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लॉन्च की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना

25 September 2025 - 4:35 PM
Photo of पंजाब सरकार ने पुराने कर बकाया खत्म करने के लिए अंतिम एकमुश्त निपटान योजना शुरू की : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

पंजाब सरकार ने पुराने कर बकाया खत्म करने के लिए अंतिम एकमुश्त निपटान योजना शुरू की : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

25 September 2025 - 3:40 PM
Photo of लद्दाख में लोकतंत्र पर बड़ा खतरा: जनता की आवाज़ दबाई जा रही है, देश को अब जागना होगा

लद्दाख में लोकतंत्र पर बड़ा खतरा: जनता की आवाज़ दबाई जा रही है, देश को अब जागना होगा

25 September 2025 - 3:18 PM
Photo of पंजाब सरकार ने पहली बार डॉक्टरों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित करने की नई नीति लागू की

पंजाब सरकार ने पहली बार डॉक्टरों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित करने की नई नीति लागू की

25 September 2025 - 3:06 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 207वें दिन पंजाब पुलिस ने 321 ग्राम हेरोइन और 73 हजार रुपये ड्रग मनी सहित 52 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 207वें दिन पंजाब पुलिस ने 321 ग्राम हेरोइन और 73 हजार रुपये ड्रग मनी सहित 52 नशा तस्कर गिरफ्तार

25 September 2025 - 2:35 PM
Photo of केरल के खाद्य मंत्री जी.आर. अनिल ने पंजाब की मजबूत और पारदर्शी खरीद प्रणाली की प्रशंसा की

केरल के खाद्य मंत्री जी.आर. अनिल ने पंजाब की मजबूत और पारदर्शी खरीद प्रणाली की प्रशंसा की

25 September 2025 - 2:08 PM
Photo of पंजाब के किसानों को बड़ी सौगात: भगवंत मान सरकार बाँटेगी 2 लाख क्विंटल मुफ़्त गेहूँ बीज, जानिए पूरी योजना

पंजाब के किसानों को बड़ी सौगात: भगवंत मान सरकार बाँटेगी 2 लाख क्विंटल मुफ़्त गेहूँ बीज, जानिए पूरी योजना

25 September 2025 - 1:29 PM
Photo of महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मलोट में जरूरतमंदों को 15 ऑटो ई-रिक्शा वितरित किए

महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मलोट में जरूरतमंदों को 15 ऑटो ई-रिक्शा वितरित किए

25 September 2025 - 1:03 PM
Back to top button