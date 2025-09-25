Punjabराज्य

पंजाब के बागवानी मॉडल से प्रभावित हुआ केरल, मंत्री पी. प्रसाद ने दिया बड़ा ऑफर

Amzad Khan25 September 2025 - 6:21 PM
2 minutes read
पंजाब के बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने केरल प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात कर किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी मॉडल पर चर्चा की

Punjab horticulture model : केरल सरकार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने कल शाम पंजाब भवन, चंडीगढ़ में पंजाब के बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत से मुलाकात की. इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केरल के कृषि मंत्री पी. प्रसाद ने किया. उनके साथ मिशन डायरेक्टर बागवानी साजी जॉन और चेयरमैन, स्टेट एग्रीकल्चरल प्राइस बोर्ड डॉ. पी. राजशेखरन भी मौजूद थे. प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के प्रगतिशील बागवानी मॉडल की भरपूर प्रशंसा की.

विविधता और किसानों की आय पर जोर

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य में फसली विविधता लाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को व्यापक तकनीकी जानकारी और सब्सिडी प्रदान कर रही है. पंजाब में लगभग 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी की जा रही है, जिससे किसानों की आय लगातार बढ़ रही है.

प्रोसेसिंग इकाइयों और कोल्ड स्टोरेज पर फोकस

भविष्य की योजनाएं साझा करते हुए मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि पंजाब सरकार फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग इकाइयों को और मजबूत कर रही है ताकि किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिल सके. उन्होंने कहा कि नए कोल्ड स्टोरेज, वैल्यू एडिशन सेंटर और एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं.

केरल ने दी पंजाब मॉडल को सराहना

केरल के कृषि मंत्री पी. प्रसाद ने कहा कि किसानों के लिए पंजाब द्वारा किए जा रहे ऐसे प्रगतिशील कदम सराहनीय हैं. उन्होंने पंजाब के बागवानी मॉडल को अन्य राज्यों के लिए एक रोडमैप बताया. अपने राज्य का विवरण साझा करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि केरल में बागवानी लगभग 22 लाख हेक्टेयर में की जाती है, जिसमें केला, नारियल, मसाले और सब्जियां प्रमुख फसलें हैं.

अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले में निमंत्रण

पी. प्रसाद ने मंत्री मोहिंदर भगत को केरल में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले वैगा” में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया.

सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रतीक

सद्भावना और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के प्रतीक के रूप में मंत्री मोहिंदर भगत ने केरल के कृषि मंत्री को पंजाब की फुलकारी भेंट की, जबकि मंत्री पी. प्रसाद ने मंत्री भगत को केरल की पारंपरिक सर्प नौका और धोती स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की. दोनों पक्षों ने बागवानी में अंतर-राज्यीय सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की.

